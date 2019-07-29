В американском аэропорту у пассажира конфисковали ракетную установку

Источник материала: Tut.by

В аэропорту Балтимор-Вашингтон в Мэриленде у пассажира одного из рейсов конфисковали ракетную установку. По его словам, оружие он привез из Кувейта как сувенир. Об этом в своем твиттере сообщила ATS (Администрация транспортной безопасности) США.

. @TSA officers at @BWI_Airport detected this missile launcher in a checked bag early this morning. Man said he was bringing it back from Kuwait as a souvenir. Perhaps he should have picked up a keychain instead! pic.twitter.com/AQ4VBPtViG — TSAmedia_LisaF (@TSAmedia_LisaF) July 29, 2019

По информации ATS, ракетная установка нашлась в зарегистрированном багаже — пассажир и не подумал ее прятать. Представитель организации написал, что «наверное, ему все-таки стоило купить брелок вместо этого».

Любителем оригинальных сувениров оказался житель Джексонвилля, Техас, сам действующий военный. В итоге ракетная установка была конфискована, ее передали пожарному комиссару для утилизации. Пассажира отпустили и позволили улететь домой на следующем рейсе.

Провоз оружия, боеприпасов и фейерверков, а также других опасных вещей, через границу США запрещен. Исключение делается только для легально приобретенного охотничьего оружия и боеприпасов к нему.

Ракета AGM-176 Griffin, которую пытался провезти американец — высокотоыный боеприпас, разработанный компанией Raytheon. AGM-176 можно запускать и с земли, и с воздуха, или сбрасывать с самолета как управляемую бомбу. Мощность боеголовки сравнительно невелика: она спроектирована так, чтобы при попадании наносить минимум урона по площади и не нанести вреда мирному населению. Ракета использовалась во время кампании НАТО в Афганистане.