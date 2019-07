В американском аэропорту у пассажира конфисковали ракетную установку

Источник материала: Tut.by

В аэропорту Балтимор-Вашингтон в Мэриленде у пассажира одного из рейсов конфисковали ракетную установку. По его словам, оружие он привез из Кувейта как сувенир. Об этом в своем твиттере сообщила ATS (Администрация транспортной безопасности) США.