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В американском аэропорту у пассажира конфисковали ракетную установку
Источник материала: Tut.by
В аэропорту Балтимор-Вашингтон в Мэриленде у пассажира одного из рейсов конфисковали ракетную установку. По его словам, оружие он привез из Кувейта как сувенир. Об этом в своем твиттере
По информации ATS, ракетная установка нашлась в зарегистрированном багаже — пассажир и не подумал ее прятать. Представитель организации написал, что «наверное, ему все-таки стоило купить брелок вместо этого».
Любителем оригинальных сувениров оказался житель Джексонвилля, Техас, сам действующий военный. В итоге ракетная установка была конфискована, ее передали пожарному комиссару для утилизации. Пассажира отпустили и позволили улететь домой на следующем рейсе.
Провоз оружия, боеприпасов и фейерверков, а также других опасных вещей, через границу США запрещен. Исключение делается только для легально приобретенного охотничьего оружия и боеприпасов к нему.
Ракета AGM-176 Griffin, которую пытался провезти американец — высокотоыный боеприпас, разработанный компанией Raytheon. AGM-176 можно запускать и с земли, и с воздуха, или сбрасывать с самолета как управляемую бомбу. Мощность боеголовки сравнительно невелика: она спроектирована так, чтобы при попадании наносить минимум урона по площади и не нанести вреда мирному населению. Ракета использовалась во время кампании НАТО в Афганистане.
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Он заявил, что это всего лишь сувенир.
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