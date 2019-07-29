Виновником ДТП с участием начальника Дрогичинского РОВД признан подросток-велосипедист

Инцидент произошел 23 мая на улице Мелиоративной. Начальник милиции выезжал на авто из дворовой территории, а мальчик двигался на велосипеде мимо магазина «Galas» в сторону больницы. На выезде с дворовой территории в бок автомобиля въехал велосипедист. Ребенок ударился, автомобиль получил повреждения в районе переднего крыла, поврежден и велосипед.





В месте, где случилось ДТП, видимость ограничена высоким зданием и забором.





После этого происшествия на том месте был установлен бетонный блок.