На полигоне Брестский стартовал первый этап конкурса «Снайперский рубеж»

Источник материала: Виртуальный Брест

На полигоне Брестский стартовал первый этап международного конкурса «Снайперский рубеж», в котором принимают участие команды из 21 страны.





В индивидуальном зачете наши земляки выступают под восемнадцатым номером. В ходе первого упражнения снайперы выполнили по два зачетных выстрела по мишени размером 425х297 мм с точкой в центре диаметром 2 см на дальности 300 — 600 м.





Результатом каждого стрелка в данном упражнении является наименьшая сумма баллов, равная сумме расстояний в миллиметрах от края пробоин до контрольной точки, при этом один балл равен одному миллиметру.





Первый этап проводится с целью определения лучшего снайпера конкурса. Он состоит из семи упражнений: «Квалификация», «Стрельба на зачет», «Снайпер в обороне», «Снайпер в наступлении», «Пирамида», «Стрельба с выносом точки прицеливания», «Стрельба из неудобного положения».





По результатам первого этапа определяется рейтинг каждой команды, равный сумме мест снайперов команды, и восемь команд участников, которые будут допущены на второй этап конкурса.





Помимо основных команд на внеконкурсной основе в международных состязаниях лучших снайперов принимают участие команда военнослужащих срочной службы Вооруженных Сил Республики Беларусь и ДОСААФ России.





По результатам первого этапа определяется рейтинг каждой команды, равный сумме мест снайперов команды, и восемь команд участников, которые будут допущены на второй этап конкурса.













Подполковник Дмитрий Лобашов, «Ваяр», фото автора