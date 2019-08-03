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На полигоне Брестский стартовал первый этап конкурса «Снайперский рубеж»

04.08.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На полигоне Брестский стартовал первый этап международного конкурса «Снайперский рубеж», в котором принимают участие команды из 21 страны.

На полигоне Брестский стартовал первый этап конкурса «Снайперский рубеж»

В индивидуальном зачете наши земляки выступают под восемнадцатым номером. В ходе первого упражнения снайперы выполнили по два зачетных выстрела по мишени размером 425х297 мм с точкой в центре диаметром 2 см на дальности 300 — 600 м.

На полигоне Брестский стартовал первый этап конкурса «Снайперский рубеж»

Результатом каждого стрелка в данном упражнении является наименьшая сумма баллов, равная сумме расстояний в миллиметрах от края пробоин до контрольной точки, при этом один балл равен одному миллиметру.

На полигоне Брестский стартовал первый этап конкурса «Снайперский рубеж»

Первый этап проводится с целью определения лучшего снайпера конкурса. Он состоит из семи упражнений: «Квалификация», «Стрельба на зачет», «Снайпер в обороне», «Снайпер в наступлении», «Пирамида», «Стрельба с выносом точки прицеливания», «Стрельба из неудобного положения». 

На полигоне Брестский стартовал первый этап конкурса «Снайперский рубеж»

По результатам первого этапа определяется рейтинг каждой команды, равный сумме мест снайперов команды, и восемь команд участников, которые будут допущены на второй этап конкурса.

На полигоне Брестский стартовал первый этап конкурса «Снайперский рубеж»

Помимо основных команд на внеконкурсной основе в международных состязаниях лучших снайперов принимают участие команда военнослужащих срочной службы Вооруженных Сил Республики Беларусь и ДОСААФ России.

На полигоне Брестский стартовал первый этап конкурса «Снайперский рубеж»

По результатам первого этапа определяется рейтинг каждой команды, равный сумме мест снайперов команды, и восемь команд участников, которые будут допущены на второй этап конкурса.

На полигоне Брестский стартовал первый этап конкурса «Снайперский рубеж»

На полигоне Брестский стартовал первый этап конкурса «Снайперский рубеж»

На полигоне Брестский стартовал первый этап конкурса «Снайперский рубеж»

Подполковник Дмитрий Лобашов, «Ваяр», фото автора 

 
 
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  На полигоне Брестский стартовал первый этап международного конкурса «Снайперский рубеж», в котором принимают участие команды из 21 страны. В индивидуальном...
 
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