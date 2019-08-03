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Насмерть сбила пешехода на трассе М1 жительница Барановичского района

04.08.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло на 219 км автодороги БрестМинск – граница РФ 4 августа около 2 часов ночи.

Насмерть сбила пешехода на трассе М1 жительница Барановичского района

Фото: intex-press

По предварительным данным ГАИ, водитель Citroen C5 – 26-летняя жительница агрогородка Жемчужный – ехала в сторону Бреста и сбила идущего в попутном направлении мужчину.

Пешеход – 23-летний житель Барановичей – от полученных травм погиб на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  ДТП произошло на 219 км автодороги Брест – Минск – граница РФ 4 августа около 2 часов ночи. Фото: intex-press По предварительным данным ГАИ, водитель Citroen C5 – 26-летняя...
 
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