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Насмерть сбила пешехода на трассе М1 жительница Барановичского района
04.08.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло на 219 км автодороги Брест – Минск – граница РФ 4 августа около 2 часов ночи.
Фото: intex-press
По предварительным данным
Пешеход – 23-летний житель Барановичей – от полученных травм погиб на месте происшествия.
По факту ДТП проводится проверка.
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ДТП произошло на 219 км автодороги Брест – Минск – граница РФ 4 августа около 2 часов ночи. Фото: intex-press По предварительным данным ГАИ, водитель Citroen C5 – 26-летняя...
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