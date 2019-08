Азаренко победила итальянку Джорджи в первом раунде турнира в Торонто

Источник материала: Tut.by

Вторая ракетка Беларуси Виктория Азаренко одолела итальянку Камилу Джорджи в первом круге турнира в Торонто (призовой фонд — 2,83 млн долларов) — 6:2, 6:2. За восемнадцать геймов Вика невынужденно ошиблась всего пять раз.

В начале первого сета Камила Джорджи (52 WTA) выиграла гейм на подаче и исполнила обратный брейк, после чего Виктория Азаренко (39 WTA) полностью контролировала ход матча. С высоким процентом попадания первым мячом в корт на подаче (68%) Вика получала преимущество в розыгрышах и активно завершила десять из них. В седьмом гейме Вика заработала два скрытых сетбола и на втором заставила соперницу пробить в сетку в непродолжительной перестрелке. На первом сетболе белоруска подала на вылет — 6:2.

. @vika7 seals the opener with an ace and claims it 6−2