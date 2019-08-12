В Беларуси лошадь заболела сибирской язвой. Впервые за 20 лет

Источник материала: KYKY

На территории Столинского района (Брестская область) лошадь заразилась сибирской язвой. Об этом корреспондентам «БелТА» сообщили в Минсельхозпроде. В последний раз эту болезнь у животных в Беларуси фиксировали в 1999 году.

Случай заболевания установили 10 августа, но информация в прессе появилась только сейчас. В пресс-службе министерства отметили, что медики проводят дезинфекцию в очаге заразной болезни, вакцинацию восприимчивого поголовья, а также наблюдают за клиническим состоянием животных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сибирская язва — это инфекционная болезнь, ее возбудитель — спорообразующая бактерия Bacillus anthracis. Она, как правило, поражает травоядных животных, но заразиться могут и люди: от инфицированных животных или через зараженные продукты животного происхождения. Людей, заболевших сибирской язвой, госпитализируют, им назначают профилактическое лечение.