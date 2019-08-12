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В Беларуси лошадь заболела сибирской язвой. Впервые за 20 лет
Источник материала: KYKY>
На территории Столинского района (Брестская область) лошадь заразилась сибирской язвой. Об этом корреспондентам «БелТА»
Случай заболевания установили 10 августа, но информация в прессе появилась только сейчас. В пресс-службе министерства отметили, что медики проводят дезинфекцию в очаге заразной болезни, вакцинацию восприимчивого поголовья, а также наблюдают за клиническим состоянием животных.
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На территории Столинского района (Брестская область) лошадь заразилась сибирской язвой. Об этом корреспондентам «БелТА» сообщили в Минсельхозпроде. В последний...
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