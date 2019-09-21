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«Не ожидали, что так легко получится». Главный тренер БК «Олимпия» о матче Кубка Беларуси с «Гомельскими рысями»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 21 сентября определились финалисты женского Кубка Беларуси по баскетболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первыми из полуфиналистов выяснять отношения вышли гродненская «Олимпия» и «Гомельские рыси».
Для обеих команд эта игра стала первой в текущем сезоне. С самого начала гродненчанки повели в счете и просто не оставили шансов соперницам – 92:42.
Юрий Черняк, главный тренер БК «Олимпия»:
Юлия Василевич, защитник БК «Олимпия»:
Таким образом, повторились финалисты 2018 года: «Цмоки» сыграют с «Олимпией». Напомним, что в минувшем сезоне сильнее оказалась столичная команда.
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«Не ожидали, что так легко получится». Главный тренер БК «Олимпия» о матче Кубка Беларуси с «Гомельскими рысями»
Новости Беларуси. 21 сентября определились финалисты женского Кубка Беларуси по баскетболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первыми из полуфиналистов выяснять...
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