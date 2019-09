Источник материала: Tut.by

Боец UFC Тони Фергюсон обратился к главе организации Дэне Уайту с предложением провести его бой с Хабибом Нурмагомедовым 14 декабря.

Свое сообщение Тони сопроводил картинкой, где его фотография размещена рядом с лицами, поверженных им бойцов.

«Уверен, мы найдем место для этого болвана», — написал Фергюсон, добавив тег #TeamTiramisu.

Pretty Sure We Can Make Some Room For Good Ol’Fathead @TeamKhabib # TeamTiramisuTakeover @ufc @danawhite Make It Happen #DefendorVacate #Accepted @BallengeeGroup Dec 14 -Champ Shit Only™️