Анатолий Лис поручил снизить стоимость капремонта жилья в Брестской области

Источник материала: Виртуальный Брест

Коммунальным службам Брестской области необходимо изыскать резервы для снижения стоимости капитального ремонта жилищного фонда. Такую задачу поставил сегодня на выездном заседании облисполкома в Березе его председатель Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.





На заседании рассматривался ход реализации государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016-2020 годы и проблемные вопросы работы жилищно-коммунального хозяйства области. Эффективное и надежное функционирование системы ЖКХ является неотъемлемым условием для обеспечения благоприятной среды и комфортного проживания граждан, отметил губернатор. Ожидается, что большинство показателей госпрограммы в этом году будут выполнены. Вместе с тем есть вопросы, на которые следует обратить особое внимание.

"Согласно Директиве №7, в 2020 году необходимо обеспечить достижение доли капитально отремонтированного жилья в размере 3% от эксплуатируемого. По области эта цифра составит не менее 380 тыс. кв.м. При этом выполнение задания в объеме 310 тыс. кв.м жилья по итогам текущего года не просматривается. Это недопустимо, потому что это не просто цифра - за ней стоят люди, которым необходимо отремонтировать жилье", - подчеркнул Анатолий Лис.

Самые низкие темпы ввода домов после капремонта в Бресте, Барановичах, Березовском и Дрогичинском районах. Одной из причин является превышение предельных норм затрат ремонта 1 кв.м, что приводит к недостатку выделенных на эти цели бюджетных средств. В частности, превышения допущены на 9 объектах в Барановичах, на одном объекте в Кобринском районе. Чрезвычайно затратным получается ремонт малоэтажной жилой застройки старше 30 лет.

На сегодня стоимость ремонта 1 кв.м жилья в среднем по области составляет Br154, это выше, чем в среднем по республике (Br150). В то же время в Минской области эта цифра составляет Br120.

"Анализ показывает, что выполнение работ по капитальному ремонту силами самих предприятий позволяет снизить стоимость работ примерно на 25%, а также сэкономить время на проведение процедур по выбору подрядной организации", - доложил генеральный директор областного управления ЖКХ Александр Максимчук.

Губернатор потребовал, чтобы в следующем году стоимость капремонта 1 кв.м в области была ниже, чем в среднем по республике. "Изучите передовой опыт и применяйте у себя", - заявил он. В целом в каждом районе должен быть разработан рабочий план по безусловному выполнению заданий госпрограммы. "Для этого есть все возможности. У нас создана прекрасная материальная база - одна из лучших среди областей. И кадры сохранены. Серьезно проработайте вопрос. Мы кардинальным образом должны изменить ситуацию", - резюмировал руководитель области.