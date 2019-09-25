ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Анатолий Лис поручил снизить стоимость капремонта жилья в Брестской области

26.09.2019 21:10 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Коммунальным службам Брестской области необходимо изыскать резервы для снижения стоимости капитального ремонта жилищного фонда. Такую задачу поставил сегодня на выездном заседании облисполкома в Березе его председатель Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Лис поручил снизить стоимость капремонта жилья в Брестской области

На заседании рассматривался ход реализации государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016-2020 годы и проблемные вопросы работы жилищно-коммунального хозяйства области. Эффективное и надежное функционирование системы ЖКХ является неотъемлемым условием для обеспечения благоприятной среды и комфортного проживания граждан, отметил губернатор. Ожидается, что большинство показателей госпрограммы в этом году будут выполнены. Вместе с тем есть вопросы, на которые следует обратить особое внимание.

"Согласно Директиве №7, в 2020 году необходимо обеспечить достижение доли капитально отремонтированного жилья в размере 3% от эксплуатируемого. По области эта цифра составит не менее 380 тыс. кв.м. При этом выполнение задания в объеме 310 тыс. кв.м жилья по итогам текущего года не просматривается. Это недопустимо, потому что это не просто цифра - за ней стоят люди, которым необходимо отремонтировать жилье", - подчеркнул Анатолий Лис.

Самые низкие темпы ввода домов после капремонта в Бресте, Барановичах, Березовском и Дрогичинском районах. Одной из причин является превышение предельных норм затрат ремонта 1 кв.м, что приводит к недостатку выделенных на эти цели бюджетных средств. В частности, превышения допущены на 9 объектах в Барановичах, на одном объекте в Кобринском районе. Чрезвычайно затратным получается ремонт малоэтажной жилой застройки старше 30 лет.

На сегодня стоимость ремонта 1 кв.м жилья в среднем по области составляет Br154, это выше, чем в среднем по республике (Br150). В то же время в Минской области эта цифра составляет Br120.

"Анализ показывает, что выполнение работ по капитальному ремонту силами самих предприятий позволяет снизить стоимость работ примерно на 25%, а также сэкономить время на проведение процедур по выбору подрядной организации", - доложил генеральный директор областного управления ЖКХ Александр Максимчук.

Губернатор потребовал, чтобы в следующем году стоимость капремонта 1 кв.м в области была ниже, чем в среднем по республике. "Изучите передовой опыт и применяйте у себя", - заявил он. В целом в каждом районе должен быть разработан рабочий план по безусловному выполнению заданий госпрограммы. "Для этого есть все возможности. У нас создана прекрасная материальная база - одна из лучших среди областей. И кадры сохранены. Серьезно проработайте вопрос. Мы кардинальным образом должны изменить ситуацию", - резюмировал руководитель области.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Коммунальным службам Брестской области необходимо изыскать резервы для снижения стоимости капитального ремонта жилищного фонда. Такую задачу поставил сегодня...
 
Новости дня
Новости разные
 
С 25 по 30 сентября в центре внимания ГАИ — мотоциклисты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
26.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика