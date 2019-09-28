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В Дрогичинском районе погиб пешеход, лежащий на проезжей части дороги

29.09.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации вчера, 28 сентября, в 22.40 18-летний водитель, управляя автомобилем "Рено Меган", двигаясь по улице в деревне Воловель совершил наезд на лежащего на проезжей части дороги местного жителя 1978 года рождения. От полученных травм гражданин скончался на месте происшествия.

В Дрогичинском районе погиб пешеход, лежащий на проезжей части дороги

Водитель трезв. Пешеход не обозначен световозвращающими элементами. Принадлежащий погибшему велосипед не оборудован соответствующими фонарями и светоотражателями.

В Дрогичинском районе погиб пешеход, лежащий на проезжей части дороги

Дрогичинским районным отделом СК Беларуси возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства ДТП. Сообщение о спящем пешеходе на проезжей части не первое на этой неделе.

Уважаемые участники дорожного движения! Если вы видите вблизи проезжей части пешехода или велосипедиста, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, явно представляющего опасность для движения, просим вас незамедлительно сообщить на телефонную линию 102.

Соблюдайте правила дорожного движения и помните, от вашей дисциплины на дороге зависит ваша безопасность и безопасность окружающих вас людей!

 
 
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  По предварительной информации вчера, 28 сентября, в 22.40 18-летний водитель, управляя автомобилем "Рено Меган", двигаясь по улице в деревне Воловель совершил наезд...
 
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