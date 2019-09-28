В Дрогичинском районе погиб пешеход, лежащий на проезжей части дороги

Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации вчера, 28 сентября, в 22.40 18-летний водитель, управляя автомобилем "Рено Меган", двигаясь по улице в деревне Воловель совершил наезд на лежащего на проезжей части дороги местного жителя 1978 года рождения. От полученных травм гражданин скончался на месте происшествия.





Водитель трезв. Пешеход не обозначен световозвращающими элементами. Принадлежащий погибшему велосипед не оборудован соответствующими фонарями и светоотражателями.





Дрогичинским районным отделом СК Беларуси возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства ДТП. Сообщение о спящем пешеходе на проезжей части не первое на этой неделе.

Уважаемые участники дорожного движения! Если вы видите вблизи проезжей части пешехода или велосипедиста, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, явно представляющего опасность для движения, просим вас незамедлительно сообщить на телефонную линию 102.

Соблюдайте правила дорожного движения и помните, от вашей дисциплины на дороге зависит ваша безопасность и безопасность окружающих вас людей!