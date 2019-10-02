Источник материала: Виртуальный Брест

Нашей научно-исследвательской группой "Рубон" издана очередная книга, она шла к читателю более сорока лет. Несмотря на столь долгий срок, книга по сей день не потеряла своей актуальности, а может быть, даже приобрела еще бóльшую ценность.





Ригин В.И. "1060 дней в тылу врага. Партизанское движение в районе Слоним-Ивацевичи-Пружаны 1941-1944".

Рукопись была написана еще в 1976 году, когда были свежи все воспоминания и живы многие участники тех далеких событий. Из-за различных бюрократических и технических проволочек административного аппарата и различных издательств, куда обращался Викентий Иванович, окончательный и значительно сокращенный вариант появился уже после 1985 г. Однако, эти воспоминания так и не смогли увидеть свет до развала Советского Союза. После смерти автора экземпляр рукописи был передан в одну из ветеранских организаций, но опубликована она так и не была.

В рекомендациях, которые давали «специалисты агитпропа» отмечалось: «текст слишком «раздут», «если это мемуары – то не показана ваша личная роль». Викентий Иванович был скромным человеком. Начиная писать о тех, с кем был рядом и вместе воевал, он ставил перед собой цель рассказать о пережитых событиях и о людях, а не «выдвинуть себя». Все написанное в книге – это его личные воспоминания, поэтому они имеют полное право называться мемуарами.

Возможно, какому-то редактору очередного издательства в 70-х годах было просто лень читать несколько сотен страниц машинописного текста… «Пробежался и ладно…» Ведь тогда от души писали десятки, если не сотни участников партизанского движения. Кто такой был для редакторов белорусских издательств какой-то помощник начальника штаба бригады по разведке? В то время из всех областей республики в редакции шли рукописи командиров и комиссаров партизанских бригад и соединений.

В 2000-х годах, произошел другой перекос. На телевидении и, особенно, в интернете и прессе пошла «волна» записи всех подряд «найденных и пойманных живыми» ветеранов войны. Участвовал или нет в конкретных боевых действиях, «найденный» на момент интервью, ветеран, «журналистов с заданием» не сильно волновало. «Скажите что-нибудь на камеру», – стало главным трендом в «поЦтреотизме», который «начинает чесаться» у журналистов ежегодно только к 9 мая и потом, вдруг, внезапно пропадает на следующий день после праздника.

Эта книга – своеобразная краткая история партизанского движения на территории нашей страны на примере одного партизанского соединения конкретного региона базы которого располагались в лесах Гута-Михалин и Рафаловка.

Простым и доступным языком Викентий Иванович, прибывший молодым лейтенантом за несколько дней до начала войны в 151 стрелковый полк 8 стрелковой дивизии (151 СП 8 СД) под Ломжей. Переживший всё с первого до последнего дня прибывая в немецком тылу автор рассказывает об оступлении, отношениях с местным населением, противостоянии с немецкими воинскими формированиями и полицией, о трудностях и, зачастую, неоднозначности борьбы в тылу врага, о тонкостях и нюансах ведения партизанской войны. В непростых условиях проходило формирование первых отрядов сопротивления. В своей книге В.И.Ригин показывает реальную, без прикрас жизнь и боевую деятельность партизан, действовавших в районе Пружаны – Коссово – Береза – Ивацевичи – Слоним, их, зачастую не особо героические, будни. Произведение дает ответы на многие вопросы о партизанском движении и бытовом укладе жизни партизан. По его воспоминаниям можно проследить этапы зарождения, развития и становления партизанского движения в западных областях Белоруссии.

Изучение истории партизанского движения в Западной Белоруссии, как отдельного объекта исследования, еще не было предметом исследования историков. Уже сейчас можно констатировать, что оно было отличным от движения в центральных и восточных районах республики, но в советской историографии этого старались не выделять.

Территория республики на тот момент не была «единой». Имелась т.н. «граница Рейха», где стояли немецкие пограничные посты, и была пограничная зона. В деревнях располагались отряды самообороны белорусских коллаборационистов и полицейские формирования, набиравшиеся из местного населения. Севернее партизанских соединений находились отряды польской Армии Крайовой, а южнее отряды украинской УПА. Таким образом, существовало множество «аспектов» и «противоречий» жизни на оккупированной территории западной части республики.

Поисковая работа по уточнению обстоятельств гибели экипажа самолета-бомбардировщика СБ ст. лейтенанта Баранникова Л.В. привела представителя научно-исследовательской группы военной истории «Рубон» В. Нелихова в городской поселок Шерешево Пружанского района Брестской области. Большую помощь в поиске ему оказали учитель истории Тереса Викторовна Пономарь и директор Шерешевской средней школы Оксана Иосифовна Пернач. С их «легкой руки» и начался второй путь этой, в свое время так и не увидевшей выхода в свет, книги. Тереса Викторовна рассказала, что поиском и перезахоронением искомого экипажа после войны занимался бывший директор школы Викентий Иванович Ригин, который в свое время партизанил в Ружанской пуще, как раз в тех местах, где упал сбитый самолет и был похоронен экипаж. Оказалось, что он написал свои воспоминания о тех суровых днях, но так и не успел опубликовать их при жизни. Воспоминания бережно хранил его сын Александр Викентьевич. После консультации с руководителем группы «Рубон» Д. Киенко и оценки исторической значимости этой рукописи наступил заключительный этап ее пути читателю.

Составитель и редактор постарались передать все, что к 1985-му году, после нескольких «требований привести в соответствие» оставил в своей рукописи В.И. Ригин. Мы публикуем рукопись в авторском варианте, с некоторыми нашими незначительными уточнениями и дополнениями в виде [….].

От себя отметим, что нами первоначально планировалось дополнить рукопись документами отряда и бригады, хранящимися в фондах Национального архива Республики Беларусь. Однако, после их изучения, оценки объема рукописи мы пришли к выводу, что рукопись самодостаточна, исторична и соответствует основной массе архивных документов. Именно поэтому, мы не стали дополнять ее архивными документами, которые подтверждают все изложенные факты и просто излишне увеличат объем публикации, издаваемой нами за счет собственных средств.

Все желающие могут ознакомиться с документами отряда и бригады лично выявленными нами в Национальном архиве Республики Беларусь (Фонд 1401 Оп.1 Д.207, 288-292 и Фонд 1450 Оп. 2 Д. 371, 372, 443, 445). Мы, в свою очередь, решили дополнить воспоминания только списками личного состава партизанского отряда «Советская Беларусь» и штаба бригады «им. Пономаренко», в которую со временем вырос отряд. Тем самым отразив имя каждого партизана, личная история которого в той или иной степени оказалась связанной с воспоминаниями В.И. Ригина.

Составитель: исследователь Виталий Нелихов;

Редактор: историк, руководитель научно-исследовательской группы военной истории «Рубон» Дмитрий Киенко.