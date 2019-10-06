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В США сравнили число танков у России и НАТО

07.10.2019 09:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет Lenta.ru, ссылаясь на We Are The Mighty.


Фото: i.ytimg.com

Американское издание патриотической направленности, ссылаясь на данные GlobalFirepower.com, уверяет, что Москва располагает примерно 22 тысячами танков. Среди стран НАТО больше всего таких боевых машин у Турции (3 200 единиц), тогда как всего у европейских государств-членов НАТО немногим более 11 тысяч танков. Вместе с США и Канадой данный показатель достигает 18 тысяч.

В We Are The Mighty полагают, что в противостоянии с российскими боевыми машинами могут помочь беспилотные танки с ракетным вооружением, разработка которых в настоящее время ведется в Европе.

В сентябре стало известно, что противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin, интегрированный в дистанционно управляемую станцию ​​PROTECTOR Common Remotely Operated Weapon Station (CROWS) на гусеничном беспилотнике Titan, успешно испытан на тестовой площадке Редстоун (штат Алабама) Армии Соединенных Штатов, что могло бы минимизировать человеческие жертвы в случае наступления России на Прибалтику.

 
 
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Кстати, самая «танковая» страна НАТО - отнюдь не Соединенные Штаты.
 
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