В США сравнили число танков у России и НАТО

Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет Lenta.ru, ссылаясь на We Are The Mighty .



Американское издание патриотической направленности, ссылаясь на данные GlobalFirepower.com, уверяет, что Москва располагает примерно 22 тысячами танков. Среди стран НАТО больше всего таких боевых машин у Турции (3 200 единиц), тогда как всего у европейских государств-членов НАТО немногим более 11 тысяч танков. Вместе с США и Канадой данный показатель достигает 18 тысяч.

В We Are The Mighty полагают, что в противостоянии с российскими боевыми машинами могут помочь беспилотные танки с ракетным вооружением, разработка которых в настоящее время ведется в Европе.

В сентябре стало известно , что противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin, интегрированный в дистанционно управляемую станцию ​​PROTECTOR Common Remotely Operated Weapon Station (CROWS) на гусеничном беспилотнике Titan, успешно испытан на тестовой площадке Редстоун (штат Алабама) Армии Соединенных Штатов, что могло бы минимизировать человеческие жертвы в случае наступления России на Прибалтику.