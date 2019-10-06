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В США сравнили число танков у России и НАТО
Источник материала: Tut.by
Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО,
Американское издание патриотической направленности,
В We Are The Mighty полагают, что в противостоянии с российскими боевыми машинами могут помочь беспилотные танки с ракетным вооружением, разработка которых в настоящее время ведется в Европе.
В сентябре стало
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Кстати, самая «танковая» страна НАТО - отнюдь не Соединенные Штаты.
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