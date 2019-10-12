Смотрите, какие очереди выстраиваются на ярмарке в Бресте за картошкой по 60 копеек

Источник материала: Виртуальный Брест

Даже не верится, однако фотофакт - очередь, как видите, впечатляющая (12 октября 2019 года). Надо бы на ярмарку на стоянке Дидаса подбросить популярного корнеплода.





Ничего удивительного - центр города, ажиотаж, не все хотят достигать окраин, чтобы затариться на зиму.





Спешим успокоить - хоть картоха и довольно дорога к обеду, её должно хватить всем. Наверное, после этого репортажика будет больше желающих подвезти свои товары на эту ярмарку.









Правда, картошка хороша, нечего даже возразить, она своих денег явно стоит.





Но, не одним этим славится ярмарка на Дидас Персии. Тут даже проводят концерты, есть и много других полезных и вкусных товаров.

Фото и видео Ольги Шапук