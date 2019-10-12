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Смотрите, какие очереди выстраиваются на ярмарке в Бресте за картошкой по 60 копеек

13.10.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Даже не верится, однако фотофакт - очередь, как видите, впечатляющая (12 октября 2019 года). Надо бы на ярмарку на стоянке Дидаса подбросить популярного корнеплода.

Смотрите, какие очереди выстраиваются на ярмарке в Бресте за картошкой по 60 копеек

Ничего удивительного - центр города, ажиотаж, не все хотят достигать окраин, чтобы затариться на зиму.

Смотрите, какие очереди выстраиваются на ярмарке в Бресте за картошкой по 60 копеек

Спешим успокоить - хоть картоха и довольно дорога к обеду, её должно хватить всем. Наверное, после этого репортажика будет больше желающих подвезти свои товары на эту ярмарку.

Смотрите, какие очереди выстраиваются на ярмарке в Бресте за картошкой по 60 копеек

Смотрите, какие очереди выстраиваются на ярмарке в Бресте за картошкой по 60 копеек

Правда, картошка хороша, нечего даже возразить, она своих денег явно стоит.

Смотрите, какие очереди выстраиваются на ярмарке в Бресте за картошкой по 60 копеек

Но, не одним этим славится ярмарка на Дидас Персии. Тут даже проводят концерты, есть и много других полезных и вкусных товаров.

Фото и видео Ольги Шапук

 
 
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