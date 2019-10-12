Пропал пожилой мужчина, страдающий болезнью Альцгеймера

Источник материала: Виртуальный Брест

Казущик Пётр Семенович (15.09.1939 г.р.), проживающий по адресу: Брестская обл., Ивацевичский р-н, д. Сторожовщина, ул. Гагарина, д. 13, ко который 12.10.2019 около 10:30 ушёл из дома в неизвестном направлении и пропал .





До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.