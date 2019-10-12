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Пропал пожилой мужчина, страдающий болезнью Альцгеймера
13.10.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Казущик Пётр Семенович (15.09.1939 г.р.), проживающий по адресу: Брестская обл., Ивацевичский р-н, д. Сторожовщина, ул. Гагарина, д. 13, ко который 12.10.2019 около 10:30 ушёл из дома в неизвестном направлении и
До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.
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Казущик Пётр Семенович (15.09.1939 г.р.), проживающий по адресу: Брестская обл., Ивацевичский р-н, д. Сторожовщина, ул. Гагарина, д. 13, ко который 12.10.2019 около 10:30 ушёл из...
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