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Пропал пожилой мужчина, страдающий болезнью Альцгеймера

13.10.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Казущик Пётр Семенович (15.09.1939 г.р.), проживающий по адресу: Брестская обл., Ивацевичский р-н, д. Сторожовщина, ул. Гагарина, д. 13, ко который 12.10.2019 около 10:30 ушёл из дома в неизвестном направлении и пропал.

Пропал пожилой мужчина, страдающий болезнью Альцгеймера

До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

 
 
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  Казущик Пётр Семенович (15.09.1939 г.р.), проживающий по адресу: Брестская обл., Ивацевичский р-н, д. Сторожовщина, ул. Гагарина, д. 13, ко который 12.10.2019 около 10:30 ушёл из...
 
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