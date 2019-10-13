Хозяйство в Лунинецком районе скрывало падеж скота

Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудники Комитета государственного контроля во время внеплановой проверки одного из предприятий Лунинецкого района выявили сокрытие падежа крупного рогатого скота, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник Пинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Брестской области Владимир Олесик.





Контролеры во время посещения предприятия в том числе проверили деятельность недавно присоединенного к нему хозяйства. "Установлены факты сокрытия в бывшем хозяйстве падежа КРС путем составления фиктивных документов на его реализацию работникам предприятия. При этом из зарплаты людей незаконно произведены удержания стоимости скота. Делалось это без ведома работников, в связи с чем их правам и законным интересам причинен вред", - сказал Владимир Олесик. Возбуждено уголовное дело, рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной и административной ответственности.

Также в хозяйстве неэффективно использовались трактора. С июля по декабрь 2018 года значительную часть времени они простаивали, хотя были исправны. При этом руководство не предпринимало должных мер для использования техники по назначению. Вместо этого заключались договоры подряда на выполнение сельхозработ с физическими лицами на их технике с использованием топлива бывшего хозяйства.

"Стоимость оплачиваемых работ подрядчикам была значительно выше затрат предприятия при использовании собственной техники. Финансовые потери хозяйства по результатам заключения договоров с частниками вместо использования собственных машин превысили Br60 тыс.", - пояснил начальник Пинского межрайонного отдела УДФР.

При проверке выявлены и другие нарушения, в том числе связанные с госзакупками, несвоевременной выплатой среднего заработка за время трудового отпуска.