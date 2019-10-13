﻿ Врачи осторожны в прогнозах. Что известно о состоянии пострадавших в аварии с BMW в Гомеле учительницах. 21.by
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Врачи осторожны в прогнозах. Что известно о состоянии пострадавших в аварии с BMW в Гомеле учительницах

14.10.2019 16:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После субботней аварии с участием BMW, в которой погибли два человека, еще двоих пострадавших доставили в больницу. Это — учителя Ольга Пекарь и Татьяна Бойничева. TUT.BY узнал о состоянии женщин.


Фото: Максим Новиков

Учитель 51-й гимназии Татьяна Бойничева сейчас в реанимации областной больницы. Она в сознании, но врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое. В прогнозах осторожны.

— Женщина поступала в состоянии травматического шока. Ей провели все необходимые оперативные вмешательства, сейчас она находится на продленной ИВЛ, проводится весь комплекс интенсивной терапии, — рассказали медики.

Учитель школы № 21 Ольга Пекарь уже дома. Во время ДТП она не пострадала — если не считать, конечно, сильнейшего стресса. Вылетевший на тротуар автомобиль ее не задел. Это она на видео, которое через несколько минут сняли очевидцы, просит приехавших к месту трагедии медработников забрать с тротуара Аллу Ивановну Кузьменко. Но уже тогда было понятно, что помочь жещине нельзя.

Гомеля BMW вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов, потом врезался в столб — погибли двое">Напомним, вечером 12 октября BMW 740 на огромной скорости ехал в сторону площади Ленина. В какой-то момент его водитель не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил трех женщин-пешеходов, — и влетел в столб. В результате аварии погибли 21-летний водитель авто и 43-летняя пешеход, завуч гомельской школы № 21 Алла Кузьменко.

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Теги: Гомель
 
 
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После субботней аварии с участием BMW, в которой погибли два человека, еще двоих пострадавших доставили в больницу. Это - учителя Ольга Пекарь и Татьяна Бойничева....
 
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