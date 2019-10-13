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Эксперты не исключают, что Китай и США подпишут торговое соглашение зимой

14.10.2019 17:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Эксперты не исключают, что Китай и США подпишут торговое соглашение зимой
Guenter Fischer / www.globallookpress.com

По словам ведущего специалиста Чунъянского института финансовых исследований при Китайском народном университете Дуна Шаопэна, Белый дом должен воздержаться от односторонних выпадов в адрес Пекина, пишет газета Globaltimes.

Другой специалист из Академии международной торговли и экономического сотрудничества при Министерстве коммерции КНР Мэй Синьюй считает, что Вашингтон может по-прежнему сделать неожиданные шаги, несмотря на свои обещания. Он подчеркнул, что Китай не может полностью доверять администрации президента Дональда Трампа.

Эксперты не исключают, что Китай и США подпишут торговое соглашение зимой
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Кроме того, добавил Мэй Синьюй, США могут в любой момент задействовать рычаги давления на Китай ради своей выгоды. По мнению эксперта, перемирие не означает, что торговая война скоро закончится.

Специалисты напомнили, что Китай готов отменить все дополнительные пошлины на американские товары, если США сдержат обещания и подпишу торговое соглашение.

Ранее Трамп заявлял, что Китай начал выполнять условия предстоящей сделки.

 
 
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Китай и США могут заключить письменный вариант торгового соглашения в течение предстоящей зимы, если Вашингтон «не выкинет какой-нибудь из своих трюков», считают...
 
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