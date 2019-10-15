«Мы прошли ад». Как в поселке под Минском дольщики попали под уголовку

Источник материала: Tut.by

Борьба жителей поселка Солнечный против незаконной, по их мнению, застройки обернулась проверками товарищества собственников и уголовным делом против его председателя. «Мы прошли ад», — рассказала Naviny.by член товарищества со Ольга Шпендик. Она даже представить не могла, с чем ей придется столкнуться, когда решила построить квартиру в поселке Солнечный под Минском.





Вместо одного дома — сразу три

Поселок Солнечный расположен за МКАД недалеко от торгового центра «Экспобел» и урочища Куропаты. Раньше здесь были земли 1-й Минской птицефабрики. Затем их отдали под строительство многоквартирных жилых домов. Территорию осваивала компания «Вигеврострой», аффилированная с крупным столичным застройщиком «Арэса-Сервис».

В 2011 году Минский облисполком заключил с фирмой инвестиционный договор и предоставил в аренду на два года и пять месяцев земельный участок площадью 2,65 га. На нем компания обязалась построить 92-квартирный жилой дом с административными помещениями. Сейчас это дом № 5 по улице Сосновой.





Дольщики заплатили за квадратный метр по 1−1,2 тысячи долларов. Застройщик обещал сдать дом через два с половиной года. Но строительство затянулось. Тем временем у компании закончился срок аренды земельного участка. Власти продлили его только до конца 2013 года.

Но это лишь часть проблемы. Вместо запланированных административных помещений на участке начали строить еще два многоквартирных дома. Жильцы дома № 5 столкнулись с проблемами при регистрации собственности.

— Строительство нашего дома началось в 2011 году, а ввели его в эксплуатацию с большим трудом только в 2014 году. Дольщики волновались на предмет своих вложений, поэтому создали товарищество собственников. Цель — ускорить ввод дома в эксплуатацию и получить правоустанавливающие документы. Но с этим возникли серьезные проблемы. Аренда участка закончилась. Мы не можем получить документы на дом. Мы стали узнавать причины. Нам объяснили, что если нам продлят аренду, то произойдет легализация незаконной пристройки. Тогда мы попросили нам выделить участок под наше товарищество и получили его, — рассказывает Ольга Шпендик, которая вошла в правление товарищества собственников.





Минский райисполком предоставил товариществу земельный участок площадью 0,81 га в ноябре 2014 года. Одновременно власти упразднили участок площадью 2,65 га. В итоге два пристроенных многоквартирных дома оказались вне правового поля, попросту говоря — зависли.

Тогда «Вигеврострой» попросил товарищество собственников дома № 5 присоединить эти два дома к их товариществу, но жильцы отказали. Они посчитали строительство этих домов незаконным и не захотели наживать себе новые проблемы.

— По документам на участке 2,6 га предполагалось построить один дом. Застройщик без получения надлежащей разрешительной документации и без внесения изменении в проект с последующим прохождением государственной экспертизы осуществил пристройку двух жилых домов вместо административного здания и паркинга. Дольщики дома № 5, оплатив по договорам долевого строительства один объект, по факту получили пятиэтажную пристройку из девяти подъездов и с внутридомовым паркингом, — отметила Ольга Шпендик.



Дом № 3 по улице Сосновой — один из двух пристроенных «нелегально»

Со временем застройщик все же добился легализации домов. В Минском облисполкоме пояснили, что местные власти еще в феврале 2013 года разрешили застройщику на участке в 2,65 га построить два жилых дома «в соответствии с прошедшим экспертизу генпланом второй очереди строительства указанного поселка».

«В связи с включением этих земель в границы поселка Солнечный решением Минского райисполкома в марте 2016 года ОДО „Вигеврострой“ предоставлены на новый срок (в аренду на два года) земельные участки площадью 1,14 га для строительства и обслуживания двух многоквартирных жилых домов. Права на вышеуказанные земельные участки зарегистрированы в установленном порядке», — сказано в ответе заместителя председателя Миноблисполкома Сергея Невмержицкого на запрос Naviny.by.

Чиновники посоветовали жильцам отстаивать свои права в суде.

После кучи жалоб — проверка и уголовное дело

Но дольщики не сидели, сложа руки. Они неоднократно писали жалобы во всевозможные инстанции, расценивая строительство двух жилых домов рядом со своим домом как самострой.

— В феврале 2013 года целевое назначение участка, выделенного под строительство 92-квартирного дома, было незаконно изменено. Оно происходило без письменного согласия обладателей прав и обременений и акта о приемке в эксплуатацию жилого дома № 5. Кроме того, в течение двух месяцев со дня принятия решения об изменении целевого назначения земельного участка застройщик не обращался за государственной регистрацией этих изменений, поэтому решение считается утратившим силу, — отмечает Ольга Шпендик.

По ее словам, в ответ на активность жильцов на них началось давление. В марте 2017 года началась проверка товарищества собственников. Ее проводили сотрудники ГУБОПиК МВД. Проверка закончилась только в январе 2019 года уголовным делом против председателя правления Николая Холупова.





Его обвинили в хищении путем злоупотребления служебных полномочий и осудили на пять лет «химии». Как указано в приговоре суда, Николай Холупов, будучи председателем товарищества собственников, трудоустроился диспетчером крышной котельной, но рабочие часы не отрабатывал, а зарплату получал. Ущерб по его делу составил около 4,5 тысячи рублей.

Николай Холупов не признал вину. В беседе с Naviny.by он заявил, что дело против него сфабриковано. После обжалования приговора наказание было смягчено до пяти лет условно.

Пока шли все проверки и допросы, в товариществе собственников сменился председатель. Сейчас его деятельность, по словам Ольги Шпендик, полностью заблокирована, а счет товарищества арестован за огромные долги «Мингазу».





Единственной хорошей новостью для жильцов стало то, что «Вигеврострой» лишили права застраивать поселок Солнечный. Миноблисполком докладывал о проблемных вопросах президенту и предложил расторгнуть инвестдоговор с компанией. Глава Беларуси дал на это согласие.

Застройщик отрицает нарушения и давление

Тем временем Николай Холупов и Ольга Шпендик продолжают отстаивать свои права.

— Мы стали заложниками организованной группы лиц, которая путем задействования представителей власти либо при их непосредственном участии пыталась извлекать выгоды от незаконной стройки в поселке Солнечный и нанесла существенный ущерб интересам государства и дольщиков, — подчеркнула Ольга Шпендик.





В «Вигеврострое» не видят нарушений при строительстве домов. В компании заявляют, что дома не были бы зарегистрированы, если бы они были построены незаконно. Там также отрицают давление на членов товарищества собственников.

— Товарищество собственников — это самостоятельное юридическое лицо, живущее на взносы жильцов. Мы не имеем к нему никакого отношения. У нас там нет недвижимости и так далее. Мы никак не может воздействовать на товарищество, — сказал Naviny.by исполняющий обязанности директора и совладелец «Вигеврострой» Константин Печень.