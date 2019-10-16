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Китайские ученые-микологи прочитают сегодня лекцию о трутовых грибах в Полесском госуниверситете в Пинске
17.10.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Профессор Ю-Чен Дай из Института микробиологии Пекинского университета лесного хозяйства и сотрудник Института прикладной экологии из Шэньяна доктор Ли-Вэй Джоу являются ведущими специалистами в своей научной области. Они расскажут о культивировании лекарственных грибов рода Sunghuangporus, которые используются в традиционной китайской медицине, поделятся опытом исследования других трутовых грибов в Китае.
Лекция состоится на кафедре биотехнологии. Послушать ее соберутся студенты биотехнологического факультета, преподаватели кафедры, весь коллектив студенческого научного общества.
Помимо научной кооперации, визит китайских микологов можно отнести и к научному туризму, поскольку он носит познавательный характер. Программа предусматривает посещение белорусских лесов, где ученые намерены провести мини-исследования и пополнить свои коллекции трутовых грибов. В частности, гости из Поднебесной уже побывали в проектируемом Свислочско-Березинском национальном парке и Припятском национальном парке. Впереди у них знакомство с биоразнообразием Беловежской пущи.
По информации
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Китайские ученые-микологи прочитают сегодня лекцию о трутовых грибах в Полесском госуниверситете в Пинске
> Китайские ученые-микологи прочитают сегодня лекцию о трутовых грибах в Полесском государственном университете в Пинске, сообщил доцент кафедры биотехнологии...
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