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Фигуристка, которую экстренно прооперировали, все-таки не выступит в Минске. Кто вместо нее?

18.10.2019 12:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина после недавней операции в одном из московских онкоцентров не сможет приехать на Minsk-Arena Ice Star, который стартует сегодня. Узнали, кто выступит вместо нее.

Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину 15 октября привезли в клинику с новообразованием в желчном пузыре. Операция по его удалению прошла успешно, но на гала-концерте турнира Minsk-Arena Ice Star она выступить на сможет. На столичном шоу ее заменит Яна Хохлова — чемпионка Европы, бронзовый призер ЧМ, двукратная чемпионка России.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yana Khokhlova (@ykhokhlova) on May 8, 2019 at 2:51am PDT

Само событие будет длиться три дня — с 18 по 20 октября. За это время в «Минск-Арене» пройдет несколько выступлений лучших фигуристов из России, Казахстана, Испании, Швеции, Украины, Италии, Финляндии и Беларуси. Это будут соревнования серии «челленджер», то есть участники приезжают сюда набирать международный рейтинг, чтобы отобраться на чемпионаты мира и Европы — будет интересно.

В конкурсе от России заявлена действующая чемпионка Европы Софья Самодурова, фигурист Сергей Воронов, который, уже побеждал в соревнованиях Ice Star в 2017 году, многократный чемпион Швеции Николай Майоров и азербайджанская фигуриста Екатерина Рябова, которая тренируется в школе Евгения Плющенко. Завершится все это показательными выступлениями призеров и звездных гостей — Алексея Ягудина и Максима Маринина. Оба — олимпийские чемпионы. Компанию им составит Яна Хохлова. Актуальный график выступлений вы найдете тут.


Алексей Ягудин. Фото предоставлено организаторами

На всякий случай напомним, что пакет билетов сразу на все соревнования и финальное шоу турнира будет стоить всего 21 рубль. Считайте, это как абонемент сразу на все дни. Вы сможете делиться билетами из общего пакета с кем-нибудь еще. Условно, на одно шоу идете вы, на другое — ваши друзья, на третье — ваши родители. Распределяйте билеты по своему усмотрению. Детей до 7 лет пустят бесплатно с расчетом на то, что они займут место на коленях родителей.

Важно: сегодня на AFISHA.TUT.BY проходит грандиозная распродажа. В рамках «черной пятницы» мы распродаем билеты на 50+ минских событий. Minsk-Arena Ice Star там, кстати, тоже есть. Только сегодня вы сможете купить пакет билетов на турнир за 12.50 рублей.

Когда: 18 — 20 октября.

Где: «».

Сколько: 21 рубль.

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Теги: Минск
 
 
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