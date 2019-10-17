В Брестской области на границе с Польшей появился современный сигнализационный комплекс

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня в Брестском районе на пограничной заставе «Томашевка» торжественно открыли первый пусковой комплекс волоконно-оптической сигнализационной системы охраны границы. Это целая система протяженностью в 16 с лишним километров на польском направлении. Выглядит она так: линейная часть в виде сварной сетки — забор, оборудованный определенными датчиками и системой видеонаблюдения. Таким образом, говорит начальник управления применения сил и средств Госпогранкомитета Андрей Гирс, ситуацию на тревожном участке можно будет отслеживать в режиме онлайн:





— При воздействии на заграждение нарушителем государственной границы происходит сработка, которая отображается на мониторе дежурного по заставе. При этом у оператора нет необходимости постоянно контролировать все 16 километров. Система автоматически производит наведение оптико-электронного модуля на место воздействия нарушителя, и погранзастава принимает меры по его задержанию.





Оборудование имеет современные технические решения, которые не требуют дополнительных соединений и кабелей, что удешевляет строительство. Интеллектуальные формы настройки позволяют приборам отличать нарушителя от метеоусловий или животных. А это минимизирует работу пограничников по ложным сигналам. Кроме того, в системе есть тепловизоры, так что ночью граница будет так же хорошо видна, как и днем.





Строительство велось за счет средств бюджета и средств совместного проекта пограничных ведомств Беларуси и Польши «Совместные инициативы пограничных служб с целью повышения эффективности пограничного контроля и охраны госграницы» по линии Программы ЕС «Польша —Беларусь — Украина» на 2014—2020 годы. Проект предусматривает закупку не только технических средств, но и автомобилей, а также спецтехники для Брестской и Гродненской погрангрупп на польском направлении. Бюджет белорусской стороны — 770 тысяч евро.