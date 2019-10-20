Рейд в поисках нелегальных таксистов. Что происходит в сфере региональных такси?

Источник материала: Виртуальный Брест

Известный в Бресте ресторан. Двое мужчин открывают приложение по поиску такси, выбирают минивэн. На заказ отзывается водитель Fiat Uliss. Вскоре машина подъезжает к парковке — по ней нельзя определить, что это такси, никаких опознавательных знаков нет. Вначале автомобилист останавливается у входа в ресторан. После паркует минивэн в противоположном конце стоянки.





В момент, когда заказчики подходят к Fiat, водитель резко срывается с места и с визгом шин уезжает. Что происходит? На самом деле все просто: таксист — нелегал, а заказчики — сотрудники налоговой.

Что спугнуло водителя Fiat?

Почему минивэн уехал? Вариантов много. Возможно, он просто узнал сотрудников Инспекции МНС — те говорят, что автомобилист уже попадал в их поле зрения. Еще один вариант — кто-то предупредил о рейде, а потому нелегал был настороже и готовился рвануть при малейшем подозрении.













Как бы то ни было, совместный рейд ИМНС и Транспортной инспекции в Бресте с первых минут показал, что проблема с нелегальными таксистами действительно актуальна в регионах.





Срез рынка

В стране сложилась неординарная ситуация. После прихода на рынок Uber было изменено законодательство, в законе об автоперевозках появилось понятие «электронная информационная система». Еще один шаг — так называемая либерализация: с марта 2018 года таксистам разрешили работать без обязательного получения лицензии, желтых номеров. Чуть ли не основным способом вызова такси стали мобильные приложения. Среди них, как заявляют транспортники, далеко не все готовы работать легально в сложившихся условиях. Яркий пример: водителю для подключения к базе данных приложения (получения вызовов) нужно зарегистрироваться в компании. Одни требуют при регистрации документы, подтверждающие легальность перевозок (свидетельство о регистрации ИП или о сотрудничестве с транспортной компанией), другие — нет.

То есть раньше нелегалам приходилось стоять у вокзалов в ожидании клиента, который клюнет. Сейчас же им достаточно подключиться к приложению и принимать заказы наряду с законными таксистами. Надо только знать, к какому именно. Так, например, любой человек с автомобилем может в свободное от основной работы время подрабатывать извозом. Для госрегулятора это проблема.





«Во-первых, они не имеют страховки пассажиров. В случае ДТП клиентам придется добиваться выплат через суд, — перечисляют претензии в Транспортной инспекции. — Во-вторых, такие машины за три года эксплуатации выкатывают ресурс, их техсостояние вызывает вопросы. Потому такси проходят техосмотр дважды в год, а нарушители — хорошо если один раз в год. В-третьих, подобный извоз ничем не регулируется. С позиции налоговых органов это незаконная предпринимательская деятельность. Поэтому нередко проводятся совместные рейды двух инспекций. Например, в сентябре только за одну неделю и только в Бресте под арест попало три автомобиля нелегалов. Такую меру применяют лишь в случае систематических нарушений».





Почему мы говорим о регионах? Просто в областях известным Uber и «Яндекс.Такси» составляют конкуренцию другие сервисы — например, Maxim и 7220. Порой среди подключенных водителей можно встретить и нелегалов. Брестская Транспортная инспекция приравнивает к ним и тех, кто занимается арендой авто с водителем.

Себе в минус

После резкого старта водителя Fiat налоговым инспекторам нужно сменить номер мобильного. Очевидно, нелегальный таксист тут же внесет телефон, с которого был сделан заказ, в черный список и предупредит «коллег». С другого номера проверяющие размещают в приложении следующий заказ. Старт — у бизнес-центра, финиш — у авторынка. В пункте назначения уже дежурит автомобиль транспортников.





На заказ в приложении отзывается водитель немолодой Kia. За рулем — мужчина лет 50, на панели над бардачком — приклеенная копия лицензии. Один из инспекторов садится на заднее сиденье, чтобы фиксировать всю поездку на видео. Как нам рассказали позже, бывали случаи, когда нелегалы в попытках уйти от наказания заявляли, мол, никакой поездки не было, денег не получал, а если нет доказательств — то ни в чем не виновен. Инспекторы поделились и совсем возмутительными историями из практики: в прошлом году один таксист с кулаками напал на сотрудника, другой «дал по газам», как только услышал от пассажира фразу «Налоговая инспекция», и катал представителя ИМНС до тех пор, пока их не остановила милиция.

Но вернемся к рейду. Поездка завершена, водитель отмечается в мобильном приложении, останавливает таксометр, распечатывает чек и озвучивает цену. Сумма — именно такая, как указано в приложении, то есть 5,60 рубля. В чеке же указано 6,33. Именно за последнюю цифру таксист будет отчитываться перед своей компанией. Выходит, везет себе в минус? Вряд ли. Инспекторы вновь подозревают, что водитель догадался о проверке либо его предупредили — иначе бы не включил таксометр и не вез бы в убыток.





Легальна ли аренда авто с водителем?

На самом деле водители уже давно придумали, как обойти некоторые требования закона в отношении такси. В частности, появились машины, перевозящие пассажиров в рамках услуги «Аренда авто с водителем». Многие автомобилисты, работающие с Maxim и 7220, называют свою деятельность именно арендой, а потому могут ездить, например, без шашечек и плафона.





В Транспортной инспекции Брестской области с таким положением вещей не согласны и намерены добиться признания аренды авто с водителем в качестве услуги такси по всей Беларуси. «В соответствии с Гражданским кодексом, по договору аренды (фрахтования на время) транспортного средства с экипажем арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование и оказывает своими силами услуги по управлению им и по его технической эксплуатации, при этом доставлять пассажира в пункт его назначения он не обязан, — приводят свои аргументы транспортники. — Согласно ст. 740 ГК, по договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира и багажа в пункт назначения; пассажир обязуется внести, если иное не определено законодательными актами, установленную плату за проезд. Таким образом, по договору аренды транспортного средства с экипажем у арендодателя отсутствует обязанность по доставке пассажира в пункт его назначения. Да и пассажир в данном случае становится арендатором».

«Договор по аренде должен быть оформлен в письменном виде, — объясняют в Транспортной инспекции. — В этом документе должны быть прописаны все права и обязанности сторон аренды. Договор же перевозки пассажира в такси является публичным и не требует письменного оформления. Все права, обязанности, гарантии сторон перевозки прописаны в законодательстве. Этим и пользуются недобросовестные перевозчики. Вводя пассажира в заблуждение, они, не снижая стоимости перевозки, экономят на правах, гарантиях и безопасности пассажиров, тем самым недобросовестно конкурируя на рынке перевозок».





Еще один момент: «Диспетчеры такси с использованием различных сервисов фактически осуществляют деятельность по сбору и передаче заказов на перевозку пассажиров в пункт их назначения, при этом размещают на своих интернет-сервисах недействительную правовую информацию, содержащую „притворные“ договоры по аренде транспортных средств с экипажем и ложно указывающую на тот факт, что любое физлицо, осуществившее заказ посредством сервиса, заключило договор аренды транспортного средства с экипажем путем присоединения к размещенной на сайте публичной оферте. При этом по закону договор аренды транспортного средства с экипажем не может считаться заключенным путем присоединения к условиям публичной оферты, размещенной на указанных интернет-ресурсах».

«При подключении к приложению пассажир подписывает пользовательское соглашение (просто ставит галочку), однако, на наш взгляд, это соглашение противоречит законодательству, — продолжают приводить аргументы представители Транспортной инспекции региона. — В частности, водитель подчиняется только арендодателю, не клиенту. Пассажиры не понимают этого, однако при поездке в таких машинах у них нет прав, прописанных в законодательстве. В ст. 171 ГК есть понятие „притворная сделка“ — та, которая совершена с целью прикрыть другую. В той же статье говорится, что она ничтожна. И далее: „К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа сделки применяются относящиеся к ней правила“. Пассажирскую перевозку можно назвать арендой или как угодно иначе, однако она остается таковой. На наш взгляд, это достаточное обоснование, чтобы называть деятельность такси, прикрытую арендой, без выполнения требований закона, нелегальной. Пользователи „электронной информационной системы“ (приложения), согласно „Закону об автоперевозках“, рассчитываются безналом. Если водитель такой службы берет наличные, мы считаем его нарушителем».





Свое видение брестская Транспортная инспекция намерена распространить на всю страну.

Без чека

Налоговики делают еще один заказ такси в приложении Maxim. Приезжает Volkswagen Polo с молодым водителем — парню лет 20 на вид. Его глазами поездка выглядит более чем рядовой: двое мужчин молча проехали пару километров до кафе, приложение показало нужную сумму, клиенты рассчитываются и получают сдачу. Но после фразы «Налоговая инспекция», произнесенной одним из пассажиров, все меняется. Нарушение банально — таксист не выдал чек.









«Приложение показывает меньшую сумму, чем таксометр, — объясняет водитель Александр. — Если выбивать чек, поездка для клиента выйдет дороже. Да и большинству пассажиров он вообще не нужен». Выясняется, что молодой человек работает в такси с начала сентября по договору подряда. По его словам, схема такая: два дня — сутки дома — две ночи, 33 рубля со смены нужно отдать компании, остальное — себе. Кто хочет заработать больше — подключается к приложению и катает в свободное время. Водитель берет оплату наличными, хотя по закону пользователи «электронной информационной системы» должны платить только по безналу. Говорит, терминал ему вообще не выдавали.













— Какой штраф?— чуть ли не первый вопрос таксиста.

— Будем решать, когда приедете в налоговую. По нашей линии ваше нарушение состоит в том, что вы не выдали чек.





К парню есть претензии и со стороны Транспортной инспекции. Невключение таксометра — тоже нарушение: ст. 18.33 КоАП предусматривает штраф от 2 до 5 базовых. Административный процесс также проходит не на месте, а в здании инспекции. Так что итогом этой недолгой поездки для таксиста станут два штрафа и два визита: в ИМНС и Транспортную инспекцию.





Что думают игроки рынка?

Onliner решил выяснить позицию другой стороны — представителей самих приложений, популярных в регионах. На самом деле ситуация неоднозначна: с одной стороны, региональными сервисами пользуются немало нелегалов, с другой — наказывают тех, кто предоставляет услугу «Аренда авто с водителем» (когда в Минске их работа де-факто считается легальной). Из-за первой проблемы недовольны и незащищенные клиенты, и оказавшиеся в условиях неравной конкуренции перевозчики. Вторая проблема ударила по самим водителям, которые считают свою деятельность легальной — по крайней мере, до момента встречи с инспекторами. Все это может привести к уходу рынка в тень и увеличению количества нелегалов.

«Перевозчикам, с которыми сотрудничает наш сервис, правила игры до конца не понятны, — говорит Андрей, соучредитель сервиса 7220, работающего в 30 городах по всей стране (центральный офис компании базируется в Бресте). — Если аренда авто с водителем — „притворная сделка“ (к слову, этому нет необходимого судебного подтверждения), то она должна быть таковой по всей стране. Нельзя, чтобы в Бресте эта формула работала, а, скажем, в Минске — нет. У нас же республика, а не конфедерация с собственным законодательством в каждой из областей. В то же время прямо сейчас ситуация с арендой выглядит именно так. Из новостей мы знаем, что Транспортная инспекция региона выиграла суд у компании, представляющей интересы одного из иностранных агрегаторов. Проигравшая компания была вынуждена закрыться. Правда, в тот же день те же учредители открыли новое юрлицо. Деятельность даже не приостановили».





На фоне этой истории в регионах ходят слухи о намерении госрегулятора закрыть доступ к одному из ресурсов на территории Беларуси, заблокировать номера телефонов их диспетчерских служб. Как это собираются осуществить — пока загадка.

Также Андрей сообщил: ему стало известно, что представители автопарков по всей стране подготовили коллективное обращение в Администрацию президента, Совмин и Минтранс, в котором просят объяснить единые для страны правила игры.





Вскоре после беседы с соучредителем сервиса копия этого обращения попала и к журналистам Onliner. В документе можно выделить некоторые тезисы и описание проблемы.

Ни в законе «Об автомобильных перевозках», ни в Правилах автомобильных перевозок пассажиров не установлено правовое регулирование осуществления перевозок на условиях договора аренды авто с водителем. А «Яндекс.Такси», «Сервис 7220» и «Максим» работают именно так. По оценкам составителей, в Республике Беларусь более 50% перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении (из 9 млн ежемесячно) осуществляется без каких-либо гражданско-правовых оснований / на основании договора аренды. При этом некоторых водителей будто бы случайным образом продолжают штрафовать.

Коллективное обращение заканчивается просьбами:

Разъяснить, соответствует ли законодательству перевозка пассажиров по договору аренды авто с экипажем? Если да — каким образом между пассажиром и перевозчиком должен быть заключен договор аренды? Может ли он быть заключен с помощью согласия пользователя с условиями договора на сайте? Если да — каким требованиям должны соответствовать автомобиль, перевозчик и водитель? Обеспечить единообразие правоприменительной практики деятельности контролирующих органов в отношении всех водителей, перевозчиков, агрегаторов и операторов электронных информационных систем.





Коллективное обращение было отправлено в конце сентября. Ответом послужило заверение, что документ направлен для рассмотрения в Минтранс и МНС.





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