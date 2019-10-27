Бросила мужа, не нашла общего языка с семьей и отказалась от ботокса. Джулии Робертс - 52 года

Источник материала: Tut.by

Знаменитая «Красотка» Джулия Робертс предпочитает не скрывать свой возраст от людских глаз. По мнению актрисы, нужно уметь стареть красиво — и, отказываясь от пластики, Джулия подает пример своим поклонникам и коллегам.

Правда ли Робертс игнорирует достижения бьюти-индустрии и почему в Голливуде ее прозвали «сбежавшей невестой» (спойлер: не из-за фильма)? Об этом и многом другом говорим в день рождения актрисы: сегодня Джулии исполнилось 52.

Страдала от заикания и акцента

С заиканием в семье Робертсов столкнулись практически все: и родители, и сын Эрик, и сама Джулия. К счастью, речевой дефект не поставил крест на актерской карьере красотки.

Отец семейства Уолтер владел маленькой театральной студией, где учил детей актерскому мастерству. Там постигали азы лицедейства и Джулия с Эриком. Уолтер ставил домашние спектакли, заставлял ребят декламировать стихи со сцены — в общем, делал все для того, чтобы его дети избавились от заикания. Так и вышло: благодаря стараниям отца Джулия вовсе перестала запинаться.

Также Робертс страдала и от другой речевой напасти — провинциального акцента.

«Странно, но у Джулии в то время был самый сильный южный акцент из всех нас. Поэтому агент первым делом отправил ее к преподавателю речи», — вспоминала ее сводная сестра Нэнси. В итоге к 20 годам Джулия справилась с этим нюансом — и получила первую роль в Голливуде.

Ненавидела отчима

Когда Джулии было 4, ее родители развелись. Она осталась жить с матерью, которая спустя некоторое привела в дом нового супруга — Майкла Моутса. Но долго этот брак не просуществовал: оказалось, что Майкл — самый настоящий тиран.

Все знали о том, что, будучи ребенком, Джулия частенько сбегала из дома из-за разногласий с отчимом.

Джулия в юности

Однако о том, что послужило причиной ненависти к Моутсу, актриса предпочитает молчать до сих пор. Впрочем, ее брат Эрик (с которым Джулия долго не общалась) не так давно пролил свет на то, что на самом деле происходило в их семье.

«Он терроризировал и домогался меня, я также боялся, что он причинит вред моим сестрам Джулии и Лизе, а также моей матери», — пояснил мужчина.

Такую откровенность брата Робертс не одобрила и комментировать историю никак не стала. Но ее поступки куда красноречивее слов: на недавнюю свадьбу Моутса с его мужем (да, вы не ослышались) Джулия не пришла. Стала бы она игнорировать отчима, не будь он ей столь ненавистен? Вряд ли.

Издевалась над сестрой

«Знаменитая на весь мир „Красотка“ годами издевалась над моей фигурой. Из чувства протеста я стала есть все подряд, и в конце концов Джулия заставила меня сделать операцию на желудке», — такое заявление сделала единоутробная сестра Робертс, Нэнси Моутс (дочь матери Джулии и Майкла Моутса).

По словам Нэнси, она никогда не была стройной красавицей. Но этот факт вполне можно было пережить, если бы Джулия не отпускала колкости в ее адрес.

«Замечания Джулии послужили спусковым крючком — я стала толстеть еще больше», — пояснила Нэнси.

В конце концов вес женщины достиг таких внушительных цифр, что это стало влиять на ее здоровье. Нэнси стала страдать от одышки, депрессии, болей в суставах. Многочисленные диеты не помогали, так что она прибегла к крайней мере — резекции желудка. К этому, утверждала Моутс, ее также подтолкнула Джулия: дескать, актриса постоянно настаивала на оперативном вмешательстве. Вот только денег несчастной Нэнси почему-то не дала.

Были проблемы Моутс с весом результатом насмешек известной сестры или же она из зависти пыталась оболгать более успешную родственницу? На этот вопрос она уже не ответит: в 2011 году женщина скончалась от передозировки наркотиков.

Изменила мужу (и стала примерной женой)

В Голливуде Джулию Робертс прозвали «сбежавшей невестой». И вовсе не из-за роли в одноименном фильме: прозвище она заслужила за свои многочисленные романы, так и не дошедшие до обмена клятвами.

Чтобы избавиться от надоевшего амплуа вечной невесты, Робертс все же вышла замуж. Ее избранником стал исполнитель кантри Лайл Ловетт.





Новоиспеченный муж был старше Джулии на 10 лет и, по мнению публики, выглядел весьма неказисто. Поклонники звали пару «красавица и чудовище» и делали ставки на то, как скоро распадется их брак. Случилось это быстро: спустя год с небольшим Робертс и Ловетт подали на развод. Почему так вышло? По официальной версии, всему виной напряженный гастрольный график обоих супругов. По неофициальной — Джулия завела интрижку с известным по сериалу «Друзья» актером Мэттью Перри.

После неудачного брака Робертс еще долго не спешила идти под венец.





Однако в начале нулевых встретила Дэнни Модера — и, похоже, поняла, что это мужчина всей ее жизни. Джулия (по слухам) готова была заплатить отступные тогдашней супруге Модера. Дэнни (а это уже факт) ради Джулии развелся с женой.





Пара поженилась в 2002 году и до сих пор вместе. У них растут трое детей.

Предпочла стареть красиво

Джулия Робертс — одна из немногих в Голливуде, кто не увлекается пластической хирургией и инвазивной косметологией.

«Я хочу, чтобы мои дети видели, когда я злюсь, когда счастлива и когда смущена. Ваше лицо рассказывает историю, и это не должен быть рассказ о том, как вы посещали доктора, — поясняет свой выбор актриса. — К сожалению, мы живем в больном обществе, помешанном на внешности, где женщины не оставляют себе шанса посмотреть, какими они могут выглядеть в старости. Я лично хочу узнать, как буду выглядеть, прежде чем взяться за шлифование».

Впрочем, в ее слова верят далеко не все: по словам специалистов, Джулия явно не прочь вколоть ботокс в зону лба и подправить губы.