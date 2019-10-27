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Уникальные кадры из Брестской крепости. Побывали на острове Пограничный, который всё послевоенное время был закрыт для посещения
Источник материала: СТВ
Остров Пограничный всё послевоенное время был закрыт для посещения. Во время подготовки проекта
Каждое здание, каждый камень здесь помнят события прошлых лет, буквально дышат историей.
Время здесь застыло. Территорию охраняют пограничники, нет никакой хозяйственной деятельности.
Что находится под руинами – неизвестно. Масштабных раскопок на острове ещё не проводили.
Решение открыть его для туристов было принято во время визита главы государства в июне 2011 года. Но экскурсии ограничены – побывало тут всего около полутора тысяч человек.
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Уникальные кадры из Брестской крепости. Побывали на острове Пограничный, который всё послевоенное время был закрыт для посещения
Остров Пограничный всё послевоенное время был закрыт для посещения. Во время подготовки проекта «Я шагаю по стране» съёмочная группа СТВ попала сюда и первой...
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