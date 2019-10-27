Уникальные кадры из Брестской крепости. Побывали на острове Пограничный, который всё послевоенное время был закрыт для посещения

Источник материала: СТВ

Остров Пограничный всё послевоенное время был закрыт для посещения. Во время подготовки проекта «Я шагаю по стране» съёмочная группа СТВ попала сюда и первой сняла эти уникальные кадры.

Здесь находилось Тереспольское укрепление Брестской крепости. Это здание осталось в том виде, в каком было в 1941 году.





Именно в этих казармах жили те, кто первыми принял на себя удар фашистов, в этих казематах хранили боеприпасы и продовольствие.









Каждое здание, каждый камень здесь помнят события прошлых лет, буквально дышат историей.





Это – вид на Тереспольские ворота со стороны острова Пограничный. К ним вёл мост, по которому в крепость въезжали Гитлер и Муссолини.









Время здесь застыло. Территорию охраняют пограничники, нет никакой хозяйственной деятельности.

На стенах – следы от пуль. Именно здесь погибали последние защитники крепости. Это – памятник им.





Что находится под руинами – неизвестно. Масштабных раскопок на острове ещё не проводили.





Решение открыть его для туристов было принято во время визита главы государства в июне 2011 года. Но экскурсии ограничены – побывало тут всего около полутора тысяч человек.