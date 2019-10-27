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Уникальные кадры из Брестской крепости. Побывали на острове Пограничный, который всё послевоенное время был закрыт для посещения

28.10.2019 16:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Остров Пограничный всё послевоенное время был закрыт для посещения. Во время подготовки проекта «Я шагаю по стране» съёмочная группа СТВ попала сюда и первой сняла эти уникальные кадры.

Здесь находилось Тереспольское укрепление Брестской крепости. Это здание осталось в том виде, в каком было в 1941 году.

Уникальные кадры из Брестской крепости. Побывали на острове Пограничный, который всё послевоенное время был закрыт для посещения

Именно в этих казармах жили те, кто первыми принял на себя удар фашистов, в этих казематах хранили боеприпасы и продовольствие.

Уникальные кадры из Брестской крепости. Побывали на острове Пограничный, который всё послевоенное время был закрыт для посещения

Уникальные кадры из Брестской крепости. Побывали на острове Пограничный, который всё послевоенное время был закрыт для посещения

Каждое здание, каждый камень здесь помнят события прошлых лет, буквально дышат историей.  

Уникальные кадры из Брестской крепости. Побывали на острове Пограничный, который всё послевоенное время был закрыт для посещения

Это – вид на Тереспольские ворота со стороны острова Пограничный. К ним вёл мост, по которому в крепость въезжали Гитлер и Муссолини.

Уникальные кадры из Брестской крепости. Побывали на острове Пограничный, который всё послевоенное время был закрыт для посещения

Уникальные кадры из Брестской крепости. Побывали на острове Пограничный, который всё послевоенное время был закрыт для посещения

Время здесь застыло. Территорию охраняют пограничники, нет никакой хозяйственной деятельности.

На стенах – следы от пуль. Именно здесь погибали последние защитники крепости. Это – памятник им.

Уникальные кадры из Брестской крепости. Побывали на острове Пограничный, который всё послевоенное время был закрыт для посещения

Что находится под руинами – неизвестно. Масштабных раскопок на острове ещё не проводили.

Уникальные кадры из Брестской крепости. Побывали на острове Пограничный, который всё послевоенное время был закрыт для посещения

Решение открыть его для туристов было принято во время визита главы государства в июне 2011 года. Но экскурсии ограничены – побывало тут всего около полутора тысяч человек. 

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Остров Пограничный всё послевоенное время был закрыт для посещения. Во время подготовки проекта «Я шагаю по стране» съёмочная группа СТВ попала сюда и первой...
 
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