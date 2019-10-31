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YouTube-блогер Bubenitta: «Для меня Слуцк стал родным городом»

01.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Блогер-миллионник на YouTube рассказала о своей жизни и творчестве, как её ролики стали популярными и почему предпочла Америке Слуцк, пишет Слуцкi край.

YouTube-блогер Bubenitta: «Для меня Слуцк стал родным городом»
 
Фото предоставлены героиней.

Надежда Волотовская ведет канал на YouTube около 5 лет, сейчас на ее основном канале Bubenitta  больше миллиона подписчиков, направление, в котором снимает видео, называется DIY (Do It Yourself – сделай сам). Bubi с легкостью может переделать старую книгу в стильную сумочку, посоветует интересный декор для комнаты или покажет, как сделать новогодние елочные игрушки своими руками. Также на втором канале Hello, it's Bubi, где за 2 года собралось 100 тысяч подписчиков,  рассказывает о своей жизни.

 
 
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Блогер-миллионник на YouTube рассказала о своей жизни и творчестве, как её ролики стали популярными и почему предпочла Америке Слуцк.
 
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