YouTube-блогер Bubenitta: «Для меня Слуцк стал родным городом»

Источник материала: Слуцк Город

Блогер-миллионник на YouTube рассказала о своей жизни и творчестве, как её ролики стали популярными и почему предпочла Америке Слуцк, пишет Слуцкi край.









Фото предоставлены героиней.





Надежда Волотовская ведет канал на YouTube около 5 лет, сейчас на ее основном канале Bubenitta больше миллиона подписчиков, направление, в котором снимает видео, называется DIY (Do It Yourself – сделай сам). Bubi с легкостью может переделать старую книгу в стильную сумочку, посоветует интересный декор для комнаты или покажет, как сделать новогодние елочные игрушки своими руками. Также на втором канале Hello, it's Bubi, где за 2 года собралось 100 тысяч подписчиков, рассказывает о своей жизни.