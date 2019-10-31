Строя БЭМЗ, в Бресте взрывали фортификационные сооружения

Источник материала: Виртуальный Брест

Строительство завода начали в 1963 году, а в 70-е годы, освоив наукоёмкую продукцию, он поднялся до уровня градообразующего.

Номенклатура изделий от механизмов ввода информации в ЭВМ до вычислительных комплексов поражала воображение профессионалов.







Продукция завода, испытанная стужей и зноем, морем и космосом, служила надёжно. Высокую оценку изделиям предприятия дали академики Семенихин, Семихатов, доктор технических наук Пржиялковский, министр радиопромышленности Плешаков. Инфраструктура города в его восточной части формировалась благодаря электромеханическому заводу.



Как всё начиналось



Интересны воспоминания первого начальника отдела капитального строительства Виктор Марченко. К ним и обратимся.

«В начале марта 1963 года я был приглашён в областной комитет партии для беседы. Решался вопрос о моём назначении на должность начальника ОКС объединённого завода электроизмерительных приборов (нынешний БЭМЗ), который решено было построить в районе восточного промышленного узла Бреста.



Вскоре после беседы у первого секретаря обкома КПБ тов. Метлицкого Л. П., на которой присутствовали представители управления электротехнической и приборостроительной промышленности БССР, в обком партии поступил приказ о моём назначении начальником ОКС по строительству упомянутого завода. 15 марта 1963 года, буквально на второй день после получения приказа, в район пригородной деревни Тришин для осмотра выделенной под строительство площадки выехала специальная комиссия. В состав комиссии вошли: Метлицкий Л. П., второй секретарь обкома КПБ тов. Чайка Е.М., первый секретарь городского комитета партии тов. Гринько В.С., второй секретарь горкома КПБ тов. Воробьёв М.И., председатель горисполкома тов. Петров А. А., управляющий стройтрестом №8 тов. Войтович И. Ф. и автор этих строк.



После этого в обкоме партии состоялось совещание, на котором были определены мероприятия, связанные с началом строительства заводов. Мне было поручено передать проектно-сметную документацию стройтресту №8, заключить с ним генеральный подрядный договор, открыть финансирование в Стройбанке и приступить к оформлению документов на снос частных жилых домов, садов и фортификационных сооружений с места застройки. Стройтрест получил задание организовать участок по строительству завода в составе строительного управления №32 и приступить к практической подготовке района застройки.



25 марта 1963 года по направлению ЦК КПБ и СНХ БССР прибыл директор строящегося завода В. А. Сальников. Вместе с ним мы ознакомились с отведённым под строительство участком, решили вопрос о временном размещении администрации строящихся предприятий. Первое заводоуправление обосновалось сначала на швейной фабрике им. Фомина, затем на фабрике «Динамо».



На месте форта и частных домов



В начале апреля, как только сошёл снег, на стройплощадке начались взрывные работы по сносу фортификационных сооружений, садов и ягодников, переносу частных жилых домов. Одновременно шла вертикальная планировка территории строительства. Вели работы по разбивке осей здания первых производственных корпусов и пристроек к ним. Тогда же было построено временное административно-бытовое помещение для строителей и работников ОКС.



Уже в первый год на строительной площадке было выполнено на 1.300 тысяч рублей строительно-монтажных работ, перемещено 90.000 кубометров грунта, перенесено 20 индивидуальных домов, взорвано и расчищено пять фортификационных сооружений, построен главный корпус завода.



Ранней весной 1964 года закончилось строительство корпуса, куда переехала дирекция строящихся заводов, а уже в 1965 году на площадях этого корпуса был налажен выпуск нестандартного оборудования и первой продукции завода. С августа 1963 года участок по строительству завода возглавил Николай Гудкович.



Мы с большой теплотой и благодарностью называем имена бывшего бригадира строителей П. Н. Евдалюка, плотника Н. А. Зданевича, каменщика А. А. Шалоника, жестянщиков А. К. Бабича, Г. С. Конючко, бетонщицу Е. Е. Гредель, бригадира Д. А. Колчика – первых строителей завода. Исключительно большую и напряжённую работу по организации строительства, координации усилий строительных организаций проделали первый секретарь обкома КПБ Л. П. Метлицкий, секретарь обкома партии Е. М. Чайка, первый секретарь Брестского ГКПБ В. С. Гринько и другие руководящие партийные и советские работники. При сносе фортификационных сооружений решением Сальникова сохранены три каземата третьего форта».



Расширение номенклатуры производства изделий требовало наращивания производственных мощностей. Строительство производственных корпусов завершилось только в 1986 году – возведением корпуса по производству многослойных печатных плат.

Дальнейшее наращивание производственных мощностей БЭМЗ в пределах ранее планируемой зоны застройки до улицы Я.Купалы было заблокировано волевым решением о расширении коврового комбината с выходом на улицу Пионерскую.