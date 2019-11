Андрея Орловского отправили в нокаут на 26-й секунде боя UFC. На турнир приехал Дональд Трамп

Источник материала: Tut.by

Белорусский боец Андрей Орловский проиграл суринамцу Жаирзиньо Розенструйку на турнире UFC 244 в Нью-Йорке.

На 26-й секунде боя Орловский пошел в атаку, но был отправлен в нокаут встречным ударом Розенструйка в челюсть.

Это поражение стало для белоруса 19-м в UFC при 26 победах. Розенструйк выиграл все свои девять боев.