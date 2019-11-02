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Андрея Орловского отправили в нокаут на 26-й секунде боя UFC. На турнир приехал Дональд Трамп
Источник материала: Tut.by
Белорусский боец Андрей Орловский проиграл суринамцу Жаирзиньо Розенструйку на турнире UFC 244 в Нью-Йорке.
На 26-й секунде боя Орловский пошел в атаку, но был отправлен в нокаут встречным ударом Розенструйка в челюсть.
Это поражение стало для белоруса 19-м в UFC при 26 победах. Розенструйк выиграл все свои девять боев.
В главном бое турнира Нейт Диас техническим нокаутом проиграл Хорхе Масвидалю.
Отметим, что UFC 244 посетил президент США Дональд Трамп.
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Белорусский боец Андрей Орловский проиграл суринамцу Жаирзиньо Розенструйку на турнире UFC 244 в Нью-Йорке.
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