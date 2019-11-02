Андрея Орловского отправили в нокаут на 26-й секунде боя UFC. На турнир приехал Дональд Трамп

Источник материала: Tut.by

Белорусский боец Андрей Орловский проиграл суринамцу Жаирзиньо Розенструйку на турнире UFC 244 в Нью-Йорке.



Reuters

На 26-й секунде боя Орловский пошел в атаку, но был отправлен в нокаут встречным ударом Розенструйка в челюсть.

Это поражение стало для белоруса 19-м в UFC при 26 победах. Розенструйк выиграл все свои девять боев.

A Surinamese titan with a name as gaudy as his bombing strikes, Jairzinho Rozenstruik (9-0) planks the legendary Andrei Arlovski in 29 seconds! "Bigi Boy" has iced all 3 of his UFC foes and 8 overall, each by T/KO and 7 in round one (3 of his last 4 in under 30 seconds). #UFC244 pic.twitter.com/9L2fJOiNVU — Kyle Johnson (@VonPreux) November 3, 2019

В главном бое турнира Нейт Диас техническим нокаутом проиграл Хорхе Масвидалю.

Отметим, что UFC 244 посетил президент США Дональд Трамп.