ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Андрея Орловского отправили в нокаут на 26-й секунде боя UFC. На турнир приехал Дональд Трамп

03.11.2019 10:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусский боец Андрей Орловский проиграл суринамцу Жаирзиньо Розенструйку на турнире UFC 244 в Нью-Йорке.


Reuters

На 26-й секунде боя Орловский пошел в атаку, но был отправлен в нокаут встречным ударом Розенструйка в челюсть.

Это поражение стало для белоруса 19-м в UFC при 26 победах. Розенструйк выиграл все свои девять боев.

В главном бое турнира Нейт Диас техническим нокаутом проиграл Хорхе Масвидалю.

Отметим, что UFC 244 посетил президент США Дональд Трамп.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский боец Андрей Орловский проиграл суринамцу Жаирзиньо Розенструйку на турнире UFC 244 в Нью-Йорке.
 
Новости дня
Новости разные
 
13 детей отравились хлором в бассейне в Барановичах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика