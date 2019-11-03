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Обувная фабрика в Гродно выставила свой мини-рынок на Поповича на продажу

04.11.2019 14:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно на торги выставлен мини-рынок на на пересечении улиц Поповича и Советских Пограничников. Нынешний владелец — Гродненская обувная фабрика «Неман» — решила избавиться от непрофильных активов и выставила свои здания и сооружения на торги. Аукцион назначен на 12 ноября, сообщает «Вечерний Гродно».


Фото: vgr.by

Мини-рынок продавать будут в комплексе, в который входит административное здание площадью 45 кв. метров, туалет, металлические ворота, навесы, калитка и ограждение из железобетонных плит. Кроме того в лот входит асфальтобетонное покрытие площадью свыше 5,8 тысяч «квадратов», а также покрытия из цементной плитки и бетона по 70 и 80 кв. метров соответственно.

Начальная стоимость — 2,016 млн рублей (это с учетом 20% НДС). Однако будущий собственник покупает только инфраструктуру. Землю фабрика арендует у города, срок аренды — до 2021 года.

— Мы должны делать свое дело — производить качественную достойную обувь. Ни одно предприятие в Беларуси на сегодня не имеет на балансе такую структуру как мини-рынок. Поэтому пусть делами торговли занимаются одни люди, а мы будем заниматься своим направлением, — рассказал о причине продажи мини-рынка директор ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман» Александр Русанов.

По условиям аукциона новый собственник должен сохранить функциональное назначение объекта. Это означает, что рынок сохранится, и если и будет закрыт или поменяет предназначение, то точно не в связи с предстоящими торгами.

Кроме того, новый хозяин не сможет изменить условия аренды предпринимателями торговых мест.

— В связи с этим хочу предупредить слухи о возможном закрытии мини-рынка. Он продолжит работу, как и было до этого. Паники среди ИП также нет — мы заранее оповестили их о предстоящей продаже и объяснили все моменты, — добавил директор.

В последнее время обувная фабрика «Неман» активно продает недвижимость. Сейчас предприятие предлагает купить свой склад на Советских Пограничников площадью почти в 3 тысячи кв.метров. Начальная стоимость — 1,24 млн рублей. В июле этого года предприятие уже продало один склад рядом за 251 тыс. рублей.

 
Теги: Гродно
 
 
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Нынешний владелец - Гродненская обувная фабрика «Неман» - решила избавиться от непрофильных активов.
 
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