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Жена уроженца Беларуси купила квартиру с пятью ванными на самой дорогой улице Нью-Йорка

05.11.2019 16:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жена уроженца Беларуси, российского миллиардера и мецената Андрея Мельниченко в октябре купила квартиру в доме на самой дорогой улице Нью-Йорка за 12,8 млн долларов. Сделка стала одной из крупнейших в городе за месяц. Супруге бизнесмена уже принадлежит пентхаус в этом же здании, пишет «Форбс».


Андрей Мельниченко с женой. Мельченко родился в 1972 году в Гомеле. После учебы в университете остался в Москве. Сейчас он основной бенефициар международного производителя удобрений «Еврохим» и угольно-энергетической компании СУЭК, каждая из которых входит в число крупнейших в мире в своей отрасли. Причем они созданы в начале 2000-х годов без участия в постсоветской приватизации. Его состояние оценивается в 13,9 млрд долларов. Его жена — Александра Мельниченко — бывшая модель и певица из Сербии. Фото с сайта promdevelop.ru

Александра Мельниченко, жена миллиардера Андрея Мельниченко, в октябре купила квартиру с четырьмя спальнями и пятью ванными комнатами в доме номер 110 на улице Central Park South в Нью-Йорке. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на данные городского департамента финансов (на момент публикации был недоступен). По данным газеты, сумма сделки составила 12,8 млн долларов.


Это вторая по величине сделка с недвижимостью в городе в прошедшем месяце, утверждает NYT. Александра Мельниченко приобрела пентхаус, уточняет профильное издание The Real Deal. Причем Мельниченко уже принадлежит в этом доме другой пентхаус: она приобрела его в 2010 году за 12,2 млн долларов, добавил The Real Deal. Комментарии Мельниченко ни NYT, ни The Real Deal не приводят.

Улица Central Park South в Нью-Йорке — самая дорогая в городе, сообщила в октябре изучающая рынок недвижимости компания PropertyClub. Больше половины предлагаемой недвижимости на этой улице стоит больше 9,8 млн долларов. Улица тянется от Площади Колумба до Пятой авеню и расположена рядом с Центральным парком. Некоторые дома на Central Park South входят в архитектурный ансамбль небоскребов под названием Billionaire’s Row («Ряд миллиардеров»), уточняет Business Insider.

 
Теги: Гомель
 
 
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