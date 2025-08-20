Источник материала: ProBusiness

Сегодня в числе главных вызовов, с которыми сталкивается белорусская экономика, наряду с санкциями, ограничением доступа к технологиям и необходимостью наращивания производительности, все чаще называют проблему нехватки рабочих рук. Несмотря на то, что именно качество человеческого капитала традиционно считалось одним из сильнейших преимуществ Беларуси, демографические реалии меняются — и уже в ближайшие годы они могут привести к заметным изменениям в социальной и бизнес среде.

Демография как ключевой фактор для бизнеса

— Беларусь, как и большинство стран Европы, переживает «второй демографический переход»: сокращение рождаемости, старение населения, заметный разрыв в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами. Однако к этому добавляются сугубо белорусские проблемы: относительно низкая производительность труда, высокая зависимость от численности работников, а также отток рабочей силы как в восточном (Россию), так и в западном (Евросоюз) направлениях. В результате внутренний рынок труда продолжает терять квалифицированные кадры и находится во все более напряженном состоянии.

Для бизнеса это не абстрактная угроза — люди не только обеспечивают производство и сервис, но и формируют спрос на товары и услуги. Демографический потенциал конкретной территории — это вопрос экономического выживания для любого предпринимателя: кто будет работать и кто станет потребителем?

Тренды и прогнозы для Беларуси: города в зоне риска

Уже сейчас ряд городов уже сейчас демонстрируют тенденции к значительному сокращению населения. Если эти тренды сохранятся, некоторые из них могут потерять до 50% населения в горизонте ближайших 50 лет. Например, по результатам анализа демографических данных за 2013−2023 гг. и экстраполяции этих трендов на будущее, в Беларуси есть целый ряд городов, которые быстрее других рискуют сократиться вдвое по численности населения. Среди малых городов наиболее тревожная ситуация складывается в таких населенных пунктах, как Дисна, Свислочь и Василевичи. Если сохранятся текущие темпы снижения, уже в ближайшие 30 лет их население может уменьшиться в два раза.

Среди средних и крупных городов к числу наиболее уязвимых относятся, например, Светлогорск и Орша — по расчетам, на горизонте около 40 лет здесь также возможна потеря до половины жителей. Кроме того, существует значительное число городов, для которых риск столь драматического сокращения численности населения оценивается в промежутке от 50 до 100 лет. К ним, в частности, относятся такие важные региональные центры, как Борисов и Молодечно.

Таким образом, демографические риски становятся не только проблемой отдаленных малых городов, но и вполне ощутимой угрозой для средних и даже крупных промышленных и административных центров страны. Особенно уязвимы малые и средние города Беларуси, где мало возможностей для трудоустройства, наблюдается ограниченность досуга и образования, и поэтому молодежь уезжает учиться и работать в крупные областные центры или вовсе за рубеж.





Стоит оговориться, что приведенные оценки основаны на достаточно грубой экстраполяции текущих демографических трендов в будущее, и такой подход неизбежно содержит элемент обобщения и не учитывает всех возможных изменений социально-экономической ситуации. Тем не менее, даже при такой методике ключевые проблемы и выделение городов, где демографические вызовы наиболее остры, остаются очевидными.

Причины миграции: экономика и перспективы

Почему белорусы уезжают? Причин несколько, и все они понятны бизнесу:

Разница в заработках — в соседних странах зачастую выше зарплаты, даже с учетом издержек переезда.

— в соседних странах зачастую выше зарплаты, даже с учетом издержек переезда. Открытость рынков — для белорусов российский рынок труда фактически безбарьерный, а в Европе, несмотря на сложности, зарплаты существенно выше, чем дома, что часто компенсирует издержки релокации.

— для белорусов российский рынок труда фактически безбарьерный, а в Европе, несмотря на сложности, зарплаты существенно выше, чем дома, что часто компенсирует издержки релокации. Низкие перспективы карьерного роста в регионах — в малых городах наблюдаются сложности роста экономической активности, мало новых производств и точек притяжения.





В результате для бизнеса не только сокращается кадровый резерв, но и меняется структура спроса. Молодежь и активное население уезжает — и «стареющий» город перестает быть интересным как для развития торговли, так и для сферы услуг и производств.

Что делать бизнесу?

Игнорировать демографические риски — значит ставить под угрозу собственную устойчивость. Уже сегодня при планировании долгосрочных проектов, выборе локации, инвестиций в недвижимость и инфраструктуру бизнес должен оценивать не только текущую численность населения, но и тренды миграции, возрастную структуру, приток или отток молодежи.

В условиях сокращения населения важно не только конкурировать за клиентов, но и за сотрудников — внедрять гибкие формы занятости, создавать условия для работы молодежи, участвовать в развитии городской среды, инвестировать в образовательные и социальные проекты, способствующие закреплению молодых специалистов на местах.





Как на это реагирует государство?

В проекте Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси до 2040 г. признается, что демография становится ключевым фактором для экономической устойчивости страны. Среди целевых показателей: увеличение продолжительности жизни, рост коэффициента рождаемости, существенное сокращение смертности и увеличение положительного миграционного сальдо не менее чем в три раза к 2040 г.

Для достижения этих целей государство планирует:

Повышать качество жизни семей, поддерживать доходы трудоспособных граждан.

Сохранять репродуктивный потенциал молодежи, укреплять институт семьи.

Снижать уровень смертности и формировать культуру здорового образа жизни.

Активно поддерживать многодетные семьи, обеспечивать доступность жилья, развивать малоэтажное и арендное строительство.

Разрабатывать стимулы для возврата белорусов на родину и привлекать квалифицированных мигрантов.

Развивать женское и семейное предпринимательство, создавать рабочие места с гибким графиком и условиями для совмещения семейных и профессиональных обязанностей.

Совершенствовать политику внутренней и внешней миграции, формируя баланс между притоком и оттоком населения.

Все эти меры важны, но для бизнеса критично самому быть активным участником процессов, способствующих закреплению людей в городах и регионах. Только в этом случае можно рассчитывать, что у компаний и через 10, и через 20 лет будут работники, клиенты и партнеры. Ведь демографические тренды — это не абстракция. Это вопрос о том, кому и для кого вы строите свой бизнес. Внимание к демографии сегодня — залог устойчивого развития завтра.