Горки в Instagram за неделю

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09.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Туманные улицы, дети, собаки и сэлфи в разных местах. Очередная подборка фотографий из горецкого инстаграма.

 

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#fog

A post shared by Никита Павлюченко (@neketa00) on

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Сдувая с людей тепло.

 
 
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  Туманные улицы, дети, собаки и сэлфи в разных местах. Очередная подборка фотографий из горецкого инстаграма.   View this post on Instagram #fog A post shared by Никита Павлюченко...
 
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