Новости портала: робот Василий увеличивает продажи, первый маркетплейс для дизайнеров и тату-салон со стабильной прибылью

Источник материала: ProBusiness

Как работать без руководителя в офисе, 8 фактов об охране труда, которые спасают бизнес, и ESG на практике. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

«Подпишите это для проверки»: 8 фактов об охране труда, которые спасают и бизнес, и сотрудников

Простое и структурированное руководство по охране труда. Статья развенчивает мифы и дает конкретные инструкции: какие документы должны быть в каждой компании, как правильно проводить инструктажи, кто несет ответственность при несчастном случае. Акцент сделан на том, что грамотная организация охраны труда — это не только соблюдение закона, но и реальная экономия на штрафах и больничных.

Аттестация в строительстве: кто может не получить допуск в декабре 2025 года

Своевременное предупреждение для всех участников строительной отрасли. Объясняются новые правила обязательной аттестации инженерно-технических работников и специалистов, а также последствия отсутствия допуска — вплоть до приостановки деятельности компании.

Полезное для бизнеса

ESG на практике: три простых шага для вашего бизнеса

Понятный гид по внедрению принципов устойчивого развития без гигантских бюджетов и радикальных изменений. Предложены конкретные инициативы: переход на энергоэффективное освещение, а также разработка базового Кодекса для сотрудников и клиентов.

У команды +31% к выручке без руководителя в офисе: фундамент — планирование

Реальный кейс компании, которая смогла доказать, что владелец не должен следить каждый день за работой компании. Секрет успеха — в создании системы планирования.

«Планируем запуск модуля о том, как родителю сохранять ресурс, воспитывая сильного ребенка». Почему в образовании важен методичный и системный подход

Отраслевой кейс из сферы EdTech. Авторы проекта по развитию soft skills у детей делятся подходом к созданию образовательных продуктов и для родителей в том числе. Вместо интуитивных решений они используют поэтапное планирование, тестирование гипотез на фокус-группах и сбор обратной связи перед запуском. Это позволяет создавать востребованные курсы с предсказуемым результатом.

Истории бизнеса

«Работала как папа Карло, но все равно платили мало». Как перестать трудиться за копейки и выстроить автономный бизнес на своем таланте

Честный взгляд на индустрию красоты изнутри. Владелица успешного салона объясняет, почему большинство игроков работают в ноль или в минус, и как она построила прибыльный бизнес. Секреты: строгий финансовый учет, отстройка от конкурентов через уникальные услуги, внятная маркетинговая стратегия и отказ от работы «для своих».

Были вынуждены увеличивать цены, что привело к снижению заказов и выкупов: как повышение комиссии на маркетплейсе влияет на бизнес

Очередные изменения на маркетплейсе Wildberries заставляют менять стратегию. Предприниматель Александр Бородачев убежден, что, продавая на такой площадке, нужно быть гибким и уметь быстро менять вектор. Как условия Wildberries влияют на продажи и почему приходиться повышать цены на свой товар — откровенный разговор о том, что волнует всех селлеров.

Ниша с большими чеками и непредсказуемой окупаемостью: можно ли продать дизайнерское кресло за 13 000 BYN?

История первой онлайн-платформы , на которой продают работы белорусских и зарубежных дизайнеров. Платформа начала работать в феврале 2025 г. Создательница платформы рассказывает о сложностях формирования спроса на товары, которые не являются предметом первой необходимости, и о работе с аудиторией, рационально подходящей к тратам. Особое внимание уделено созданию ценности продукта через историю бренда, дизайн и эксклюзивность.