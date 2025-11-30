ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новости портала: робот Василий увеличивает продажи, первый маркетплейс для дизайнеров и тату-салон со стабильной прибылью

30.11.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Как работать без руководителя в офисе, 8 фактов об охране труда, которые спасают бизнес, и ESG на практике. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

«Подпишите это для проверки»: 8 фактов об охране труда, которые спасают и бизнес, и сотрудников
Простое и структурированное руководство по охране труда. Статья развенчивает мифы и дает конкретные инструкции: какие документы должны быть в каждой компании, как правильно проводить инструктажи, кто несет ответственность при несчастном случае. Акцент сделан на том, что грамотная организация охраны труда — это не только соблюдение закона, но и реальная экономия на штрафах и больничных.

Аттестация в строительстве: кто может не получить допуск в декабре 2025 года
Своевременное предупреждение для всех участников строительной отрасли. Объясняются новые правила обязательной аттестации инженерно-технических работников и специалистов, а также последствия отсутствия допуска — вплоть до приостановки деятельности компании.

Полезное для бизнеса

ESG на практике: три простых шага для вашего бизнеса
Понятный гид по внедрению принципов устойчивого развития без гигантских бюджетов и радикальных изменений. Предложены конкретные инициативы: переход на энергоэффективное освещение, а также разработка базового Кодекса для сотрудников и клиентов. 

У команды +31% к выручке без руководителя в офисе: фундамент — планирование
Реальный кейс компании, которая смогла доказать, что владелец не должен следить каждый день за работой компании. Секрет успеха — в создании системы планирования.

«Планируем запуск модуля о том, как родителю сохранять ресурс, воспитывая сильного ребенка». Почему в образовании важен методичный и системный подход
Отраслевой кейс из сферы EdTech. Авторы проекта по развитию soft skills у детей делятся подходом к созданию образовательных продуктов и для родителей в том числе. Вместо интуитивных решений они используют поэтапное планирование, тестирование гипотез на фокус-группах и сбор обратной связи перед запуском. Это позволяет создавать востребованные курсы с предсказуемым результатом.

Истории бизнеса

«Работала как папа Карло, но все равно платили мало». Как перестать трудиться за копейки и выстроить автономный бизнес на своем таланте
Честный взгляд на индустрию красоты изнутри. Владелица успешного салона объясняет, почему большинство игроков работают в ноль или в минус, и как она построила прибыльный бизнес. Секреты: строгий финансовый учет, отстройка от конкурентов через уникальные услуги, внятная маркетинговая стратегия и отказ от работы «для своих».

Были вынуждены увеличивать цены, что привело к снижению заказов и выкупов: как повышение комиссии на маркетплейсе влияет на бизнес
Очередные изменения на маркетплейсе Wildberries заставляют менять стратегию. Предприниматель Александр Бородачев убежден, что, продавая на такой площадке, нужно быть гибким и уметь быстро менять вектор. Как условия Wildberries влияют на продажи и почему приходиться повышать цены на свой товар — откровенный разговор о том, что волнует всех селлеров.

Ниша с большими чеками и непредсказуемой окупаемостью: можно ли продать дизайнерское кресло за 13 000 BYN?
История первой онлайн-платформы, на которой продают работы белорусских и зарубежных дизайнеров. Платформа начала работать в феврале 2025 г. Создательница платформы рассказывает о сложностях формирования спроса на товары, которые не являются предметом первой необходимости, и о работе с аудиторией, рационально подходящей к тратам. Особое внимание уделено созданию ценности продукта через историю бренда, дизайн и эксклюзивность.

Устроился уборщиком ради проекта: теперь его стартап-робот «Василий» помогает покупателям не теряться в онлайне
Нестандартный путь создания IT-продукта. Разработчик, чтобы понять боли реального бизнеса изнутри и получить желаемый проект, устроился работать уборщиком в интересующую его компанию. Наблюдая за поведением покупателей, он придумал и создал чат-бота, который помогает ориентироваться в ассортименте и акциях интернет-магазинов. Кейс о том, как глубокое погружение в проблему пользователя рождает успешные технологические решения.

Смотрите также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как работать без руководителя в офисе, 8 фактов об охране труда, которые спасают бизнес, и ESG на практике. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Конверсия в лиды увеличилась в 2 раза: как бот помогает зарабатывать интернет-магазинам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика