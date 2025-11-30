Новости портала: робот Василий увеличивает продажи, первый маркетплейс для дизайнеров и тату-салон со стабильной прибылью

Как работать без руководителя в офисе, 8 фактов об охране труда, которые спасают бизнес, и ESG на практике. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
«Подпишите это для проверки»: 8 фактов об охране труда, которые спасают и бизнес, и сотрудников
Простое и структурированное руководство по охране труда. Статья развенчивает мифы и дает конкретные инструкции: какие документы должны быть в каждой компании, как правильно проводить инструктажи, кто несет ответственность при несчастном случае. Акцент сделан на том, что грамотная организация охраны труда — это не только соблюдение закона, но и реальная экономия на штрафах и больничных.
Аттестация в строительстве: кто может не получить допуск в декабре 2025 года
Своевременное предупреждение для всех участников строительной отрасли. Объясняются новые правила обязательной аттестации инженерно-технических работников и специалистов, а также последствия отсутствия допуска — вплоть до приостановки деятельности компании.
Полезное для бизнеса
ESG на практике: три простых шага для вашего бизнеса
Понятный гид по внедрению принципов устойчивого развития без гигантских бюджетов и радикальных изменений. Предложены конкретные инициативы: переход на энергоэффективное освещение, а также разработка базового Кодекса для сотрудников и клиентов.
У команды +31% к выручке без руководителя в офисе: фундамент — планирование
Реальный кейс компании, которая смогла доказать, что владелец не должен следить каждый день за работой компании. Секрет успеха — в создании системы планирования.
«Планируем запуск модуля о том, как родителю сохранять ресурс, воспитывая сильного ребенка». Почему в образовании важен методичный и системный подход
Отраслевой кейс из сферы EdTech. Авторы проекта по развитию soft skills у детей делятся подходом к созданию образовательных продуктов и для родителей в том числе. Вместо интуитивных решений они используют поэтапное планирование, тестирование гипотез на фокус-группах и сбор обратной связи перед запуском. Это позволяет создавать востребованные курсы с предсказуемым результатом.
Истории бизнеса
«Работала как папа Карло, но все равно платили мало». Как перестать трудиться за копейки и выстроить автономный бизнес на своем таланте
Честный взгляд на индустрию красоты изнутри. Владелица успешного салона объясняет, почему большинство игроков работают в ноль или в минус, и как она построила прибыльный бизнес. Секреты: строгий финансовый учет, отстройка от конкурентов через уникальные услуги, внятная маркетинговая стратегия и отказ от работы «для своих».
Были вынуждены увеличивать цены, что привело к снижению заказов и выкупов: как повышение комиссии на маркетплейсе влияет на бизнес
Очередные изменения на маркетплейсе Wildberries заставляют менять стратегию. Предприниматель Александр Бородачев убежден, что, продавая на такой площадке, нужно быть гибким и уметь быстро менять вектор. Как условия Wildberries влияют на продажи и почему приходиться повышать цены на свой товар — откровенный разговор о том, что волнует всех селлеров.
Ниша с большими чеками и непредсказуемой окупаемостью: можно ли продать дизайнерское кресло за 13 000 BYN?
История первой онлайн-платформы, на которой продают работы белорусских и зарубежных дизайнеров. Платформа начала работать в феврале 2025 г. Создательница платформы рассказывает о сложностях формирования спроса на товары, которые не являются предметом первой необходимости, и о работе с аудиторией, рационально подходящей к тратам. Особое внимание уделено созданию ценности продукта через историю бренда, дизайн и эксклюзивность.
Устроился уборщиком ради проекта: теперь его стартап-робот «Василий» помогает покупателям не теряться в онлайне
Нестандартный путь создания IT-продукта. Разработчик, чтобы понять боли реального бизнеса изнутри и получить желаемый проект, устроился работать уборщиком в интересующую его компанию. Наблюдая за поведением покупателей, он придумал и создал чат-бота, который помогает ориентироваться в ассортименте и акциях интернет-магазинов. Кейс о том, как глубокое погружение в проблему пользователя рождает успешные технологические решения.