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Его интересуют лайки и подписчики, но не только. Как Дима Ермузевич из Гомеля стал одним из самых популярных блогеров Беларуси?

11.11.2019 15:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Фотоаппарат с возможностью видеозаписи, свет, ноутбук – минимальный набор для максимального успеха.

Его интересуют лайки и подписчики, но не только. Как Дима Ермузевич из Гомеля стал одним из самых популярных блогеров Беларуси?

Один из самых известных блогеров Беларуси. За несколько часов его видео набирает десятки тысяч просмотров.

О талантливой молодежи рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

Его интересуют лайки и подписчики, но не только. Как Дима Ермузевич из Гомеля стал одним из самых популярных блогеров Беларуси?

Видеоблог. Вроде и особенного ничего, но обычному гомельскому подростку удается то, что не всегда под силу опытному пиарщику. Фрагмент видео набравшего более 700 тысяч просмотров:

Его интересуют лайки и подписчики, но не только. Как Дима Ермузевич из Гомеля стал одним из самых популярных блогеров Беларуси?

Причем в интернете за жизнью гомельского парня следят пользователи из разных стран мира. Каждый день его канал на популярном портале прирастает еще на тысячу-две поклонников.

Его интересуют лайки и подписчики, но не только. Как Дима Ермузевич из Гомеля стал одним из самых популярных блогеров Беларуси?

За такую  популярность от этого самого портала блогер из Гомеля уже получил так называемую  «Серебряную кнопку» – она достаётся тем, кто перешагнул барьер популярности в 100 тысяч.

Его интересуют лайки и подписчики, но не только. Как Дима Ермузевич из Гомеля стал одним из самых популярных блогеров Беларуси?

 Придумывает сценарий, снимает и монтирует Дима сам.

Его интересуют лайки и подписчики, но не только. Как Дима Ермузевич из Гомеля стал одним из самых популярных блогеров Беларуси?

Дмитрий Ермузевич, блогер:
Я на самом деле слежу, отдаю себе отчет в голове, что можно говорить, а что нет. То есть, что-то очень личное, я знаю что нужно оставлять для себя, я не могу это выставлять в интернет.

Его интересуют лайки и подписчики, но не только. Как Дима Ермузевич из Гомеля стал одним из самых популярных блогеров Беларуси?

Все нынешнее оборудование купил уже за собственные деньги. За то, чтобы гомельский блогер появился в очередном своем видео в фирменной кепке или футболке, рекламодатели готовы платить.

Его интересуют лайки и подписчики, но не только. Как Дима Ермузевич из Гомеля стал одним из самых популярных блогеров Беларуси?

Дмитрий Ермузевич:
Это проявление искусства, творчества, и мне это нравится. Нравится многим молодым ребятам. Это правда здорово, что у нас такое поколение амбициозное, полное сил, энергии.

 

Подробности – в видеоматериале

Люди в материале: Дмитрий Ермузевич
 
Теги: Гомель
 
 
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Фотоаппарат с возможностью видеозаписи, свет, ноутбук – минимальный набор для максимального успеха. Один из самых известных блогеров Беларуси. За несколько...
 
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