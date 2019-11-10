|
Его интересуют лайки и подписчики, но не только. Как Дима Ермузевич из Гомеля стал одним из самых популярных блогеров Беларуси?
Источник материала: СТВ
Фотоаппарат с возможностью видеозаписи, свет, ноутбук – минимальный набор для максимального успеха.
Один из самых известных блогеров Беларуси. За несколько часов его видео набирает десятки тысяч просмотров.
Видеоблог. Вроде и особенного ничего, но обычному гомельскому подростку удается то, что не всегда под силу опытному пиарщику. Фрагмент видео набравшего более 700 тысяч просмотров:
Причем в интернете за жизнью гомельского парня следят пользователи из разных стран мира. Каждый день его канал на популярном портале прирастает еще на тысячу-две поклонников.
За такую популярность от этого самого портала блогер из Гомеля уже получил так называемую «Серебряную кнопку» – она достаётся тем, кто перешагнул барьер популярности в 100 тысяч.
Придумывает сценарий, снимает и монтирует Дима сам.
Дмитрий Ермузевич, блогер:
Все нынешнее оборудование купил уже за собственные деньги. За то, чтобы гомельский блогер появился в очередном своем видео в фирменной кепке или футболке, рекламодатели готовы платить.
Дмитрий Ермузевич:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его интересуют лайки и подписчики, но не только. Как Дима Ермузевич из Гомеля стал одним из самых популярных блогеров Беларуси?
Фотоаппарат с возможностью видеозаписи, свет, ноутбук – минимальный набор для максимального успеха. Один из самых известных блогеров Беларуси. За несколько...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)