«Полесский космос». В память Язепа Дроздовича

Источник материала: Виртуальный Брест

В пинском городском Доме культуры открылась художественная выставка .





Полесский космос

На ней представлены виды полесской деревни Качановичи, которая известна на Пинщине с 1378 года.

Организатором выставки стал предприниматель , краевед, руководитель объединения наследников пинской шляхты «Гонар і годнасць» Николай Качановский.





Віктар Сагановіч. «Восеньскі звон»

Николай Качановский уже много лет изучает историю своего рода и родной деревни. С 2014 года краевед организовывает на своей малой родине пленэры для белорусских художников. Художники временно поселяются в Качановичах, рисуют картины и дарят их гостеприимному хозяину.

Невероятный космос Полесья отражён на картинах, представленных на выставке.





Николай Качановский

На открытии импрезы Николай Качановский поблагодарил художников за их творчество, напомнил, что пленер в 2019 году был посвящён памяти белорусского художника и учителя Язепа Дроздовича.





Любители искусства





Председатель Пинского горсовета депутатов Леонтий Лемешевский оказался земляком Николая Качановского:

- Качановичи находятся недалеко от моей родной деревни Боричевичи, так что мы земляки. Качановские и Лемешевские - это наследники пинской шляхты, которые жили в этих местах.









Леонтий Лемешевский (справа) земляк Николая Качановского

Эта деревня известна тем, что её посещал легенда белорусской культуры Язэп Дроздович, он в 20-е годы прошлого столетия путешествовал по западной части Беларуси и увидел своими глазами, как живут полешуки. Под впечатлением от увиденного он вернулся в Вильню и сделал много зарисовок и гравюр.





Эдуард Агуновіч. «День у раі»

- Деревня Качановичи вошла в знаменитую коллекцию рисунков Дроздовича, которая называется Пинщина, – подчеркнул Леонтий Лемешевский. - Мы можем гордиться тем, что он рисовал пинское Полесье и оставил в наследство образы нашей родины: церкви, простых людей, их хаты, одежду, хозяйство. Благодарю гостей, художников и организаторов выставки.





Фамилии художников, работы которых представлены на выставке

Об известном белорусском художнике можно прочитать в нашем материале «Путешествие Язепа Дроздовича в «полесский мир».