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«Полесский космос». В память Язепа Дроздовича

21.11.2019 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В пинском городском Доме культуры открылась художественная выставка.

«Полесский космос». В память Язепа Дроздовича

Полесский космос

На ней представлены виды полесской деревни Качановичи, которая известна на Пинщине с 1378 года.

Организатором выставки стал предприниматель, краевед, руководитель объединения наследников пинской шляхты «Гонар і годнасць» Николай Качановский.

«Полесский космос». В память Язепа Дроздовича

Віктар Сагановіч. «Восеньскі звон»

Николай Качановский уже много лет изучает историю своего рода и родной деревни. С 2014 года краевед организовывает на своей малой родине пленэры для белорусских художников. Художники временно поселяются в Качановичах, рисуют картины и дарят их гостеприимному хозяину.

Невероятный космос Полесья отражён на картинах, представленных на выставке.

«Полесский космос». В память Язепа Дроздовича

Николай Качановский

На открытии импрезы Николай Качановский поблагодарил художников за их творчество, напомнил, что пленер в 2019 году был посвящён памяти белорусского художника и учителя Язепа Дроздовича.

«Полесский космос». В память Язепа Дроздовича

Любители искусства

«Полесский космос». В память Язепа Дроздовича

Председатель Пинского горсовета депутатов Леонтий Лемешевский оказался земляком Николая Качановского:

- Качановичи находятся недалеко от моей родной деревни Боричевичи, так что мы земляки. Качановские и Лемешевские - это наследники пинской шляхты, которые жили в этих местах.

«Полесский космос». В память Язепа Дроздовича

«Полесский космос». В память Язепа Дроздовича

Леонтий Лемешевский (справа) земляк Николая Качановского

Эта деревня известна тем, что её посещал легенда белорусской культуры Язэп Дроздович, он в 20-е годы прошлого столетия путешествовал по западной части Беларуси и увидел своими глазами, как живут полешуки. Под впечатлением от увиденного он вернулся в Вильню и сделал много зарисовок и гравюр.

«Полесский космос». В память Язепа Дроздовича

Эдуард Агуновіч. «День у раі»

- Деревня Качановичи вошла в знаменитую коллекцию рисунков Дроздовича, которая называется Пинщина, – подчеркнул Леонтий Лемешевский. - Мы можем гордиться тем, что он рисовал пинское Полесье и оставил в наследство образы нашей родины: церкви, простых людей, их хаты, одежду, хозяйство. Благодарю гостей, художников и организаторов выставки.

«Полесский космос». В память Язепа Дроздовича

Фамилии художников, работы которых представлены на выставке

Об известном белорусском художнике можно прочитать в нашем материале «Путешествие Язепа Дроздовича в «полесский мир».

 
 
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  В пинском городском Доме культуры открылась художественная выставка. Полесский космос На ней представлены виды полесской деревни Качановичи, которая известна...
 
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