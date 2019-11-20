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«Полесский космос». В память Язепа Дроздовича
21.11.2019 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В пинском городском Доме культуры открылась художественная
Полесский космос
На ней представлены виды полесской деревни Качановичи, которая известна на Пинщине с 1378 года.
Организатором выставки стал
Віктар Сагановіч. «Восеньскі звон»
Николай Качановский уже много лет изучает историю своего рода и родной деревни. С 2014 года краевед организовывает на своей малой родине пленэры для белорусских художников. Художники временно поселяются в Качановичах, рисуют картины и дарят их гостеприимному хозяину.
Невероятный космос Полесья отражён на картинах, представленных на выставке.
Николай Качановский
На открытии импрезы Николай Качановский поблагодарил художников за их творчество, напомнил, что пленер в 2019 году был посвящён памяти белорусского художника и учителя Язепа Дроздовича.
Любители искусства
Председатель Пинского горсовета депутатов Леонтий Лемешевский оказался земляком Николая Качановского:
- Качановичи находятся недалеко от моей родной деревни Боричевичи, так что мы земляки. Качановские и Лемешевские - это наследники пинской шляхты, которые жили в этих местах.
Леонтий Лемешевский (справа) земляк Николая Качановского
Эта деревня известна тем, что её посещал легенда белорусской культуры Язэп Дроздович, он в 20-е годы прошлого столетия путешествовал по западной части Беларуси и увидел своими глазами, как живут полешуки. Под впечатлением от увиденного он вернулся в Вильню и сделал много зарисовок и гравюр.
Эдуард Агуновіч. «День у раі»
- Деревня Качановичи вошла в знаменитую коллекцию рисунков Дроздовича, которая называется Пинщина, – подчеркнул Леонтий Лемешевский. - Мы можем гордиться тем, что он рисовал пинское Полесье и оставил в наследство образы нашей родины: церкви, простых людей, их хаты, одежду, хозяйство. Благодарю гостей, художников и организаторов выставки.
Фамилии художников, работы которых представлены на выставке
Об известном белорусском художнике можно прочитать в
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В пинском городском Доме культуры открылась художественная выставка. Полесский космос На ней представлены виды полесской деревни Качановичи, которая известна...
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