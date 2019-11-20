ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Польская таможня теперь аннулирует чеки Tax Free у беларусов. Что?!

21.11.2019 17:17 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Польская таможня начала аннулироваь документы на оформление чеков Tax Free. С этим уже столкнулись жители Бреста, которые пересекали границу через КПП «Варшавский мост – Тересполь»: новая политика (поляке называют ее абсолютно законной) действует пару дней, пишет TUT.by.

О том, что сейчас происходит на польской таможне, рассказали читатели портала: «В машине было четыре человека. Купили продукты, «ваты» [чеки Tax Free] решили оформить на меня. Получилось, что я везла 35 плиток шоколадок, несколько пачек кофе, стиральный порошок. И вот – аннулирование Tax Free. Я попыталась объяснить, что купила все это на подарки, кофе – тоже на несколько семей. Но польский таможенник был непреклонен, посоветовал обратиться к начальству. Но это три часа ночи, на месте никого не оказалось. Так мы и поехали».

Такие же случаи обсуждают в Telegram-канале «ГраницаBY (Брест)». Там пишут, что отказ в оформлении чеков Tax Free носит массовый характер, и чаще всего это случается в Тересполе:

Как это всё объясняют поляке

«Сотрудники таможенной службы имеют доступ к базе, где видно, когда оформлялись документы по возврату НДС последний раз у конкретного человека. И если таможенник выясняет, что это лицо в последнее время, пересекая границу, часто перевозило товар одной и той же категории, то имеет право аннулировать документ Tax Free.

Например, речь идет о случаях, когда в течение двух или трех месяцев человек вез пять стиральных машин (и оформлял возврат НДС на этот товар) или каждые два дня провозит по 20 килограммов кофе и также оформляет возврат налога», – заявила пресс-секретарь администрации налоговой службы Люблинского таможенно-налогового управления Марта Шпаковская.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Польская таможня начала аннулироваь документы на оформление чеков Tax Free. С этим уже столкнулись жители Бреста, которые пересекали границу через КПП «Варшавский...
 
Новости дня
Новости разные
 
Без стереотипов. Зачем минские пенсионеры набивают татуировки?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика