Польская таможня теперь аннулирует чеки Tax Free у беларусов. Что?!

Источник материала: KYKY

Польская таможня начала аннулироваь документы на оформление чеков Tax Free. С этим уже столкнулись жители Бреста, которые пересекали границу через КПП «Варшавский мост – Тересполь»: новая политика (поляке называют ее абсолютно законной) действует пару дней, пишет TUT.by.

О том, что сейчас происходит на польской таможне, рассказали читатели портала: «В машине было четыре человека. Купили продукты, «ваты» [чеки Tax Free] решили оформить на меня. Получилось, что я везла 35 плиток шоколадок, несколько пачек кофе, стиральный порошок. И вот – аннулирование Tax Free. Я попыталась объяснить, что купила все это на подарки, кофе – тоже на несколько семей. Но польский таможенник был непреклонен, посоветовал обратиться к начальству. Но это три часа ночи, на месте никого не оказалось. Так мы и поехали».

Такие же случаи обсуждают в Telegram-канале «ГраницаBY (Брест)». Там пишут, что отказ в оформлении чеков Tax Free носит массовый характер, и чаще всего это случается в Тересполе:

Как это всё объясняют поляке

«Сотрудники таможенной службы имеют доступ к базе, где видно, когда оформлялись документы по возврату НДС последний раз у конкретного человека. И если таможенник выясняет, что это лицо в последнее время, пересекая границу, часто перевозило товар одной и той же категории, то имеет право аннулировать документ Tax Free.

Например, речь идет о случаях, когда в течение двух или трех месяцев человек вез пять стиральных машин (и оформлял возврат НДС на этот товар) или каждые два дня провозит по 20 килограммов кофе и также оформляет возврат налога», – заявила пресс-секретарь администрации налоговой службы Люблинского таможенно-налогового управления Марта Шпаковская.