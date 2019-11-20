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Свято место пустым не бывает: закрыли книжный, открыли винно-водочный магазин

21.11.2019 19:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вместо «Глобуса» жители Червеня получили «Градус» — вместо единственного в райцентре книжного открылся магазин, торгующий алкогольной продукцией. Причины такого шага объяснили в «Облкоопторге».

Вместо «Глобуса» жители Червеня получили «Градус» — вместо единственного в райцентре книжного открылся магазин, торгующий алкогольной продукцией. Причины такого шага объяснили в «Облкоопторге», пишет mlyn.by

К тому, что в Червенском районе магазины вырастают как грибы после дождя, население уже привыкло. Это, конечно, радует местных: не нужно ехать в столицу. Строительные товары, бытовая техника, одежда и обувь — всё необходимое можно купить поблизости. Правда, духовную пищу — книги, которыми торговал магазин «Глобус», в райцентре получать перестали. Теперь здесь новый торговый объект с созвучным названием — «Градус», принадлежащий предприятию «Облкоопторг».

— Ни одного книжного в Червене, — сетуют местные жители.

Перепрофилирование магазина стало неожиданностью и для педагогов: «Градус» находится в зоне видимости средней школы. Каждый день мимо окон, расписанных бутылками и бокалами, бегают ученики.



— Магазин «Глобус» был убыточным, особенно в последние годы, — пояснил заместитель директора торгового унитарного предприятия «Облкоопторг» Александр Майстренко. — Поэтому приняли решение его перепрофилировать. Получив соответствующие разрешения, месяц назад открыли «Градус». Кроме ликеро-водочной представлена и другая продукция — кондитерские изделия, сувениры, сопутствующие товары. Работаем в соответствии с законодательством — на время проведения массовых мероприятий в школах продажа алкогольной продукции в этом магазине будет запрещена.


Найдется ли в Червене место для книжного магазина? Редакция будет следить за развитием ситуации.
 
 
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Вместо «Глобуса» жители Червеня получили «Градус» — вместо единственного в райцентре книжного открылся магазин, торгующий алкогольной продукцией. Причины...
 
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