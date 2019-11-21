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СК выявил факт противоправного влияния на итоги матча «Динамо-Молодечно» и «Могилёва» в чемпионате Беларуси

22.11.2019 21:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Центральным аппаратом Следственного комитета выявлен факт противоправного влияния на итог матча чемпионата Беларуси по хоккею в дивизионе «А» между «Динамо-Молодечно» и хоккейным клубом «Могилев», сообщили в программе «СТВ-Спорт»

СК выявил факт противоправного влияния на итоги матча «Динамо-Молодечно» и «Могилёва» в чемпионате Беларуси

Встреча состоялась 12 ноября. 22 ноября стало известно, что в отношении ряда представителей команды из Молодечно возбуждено уголовное дело по статье: «Покушение на получение незаконного вознаграждения спортсменами за оказание влияния на результаты соревнования». Допрошенные в качестве подозреваемых спортсмены подтвердили, что матч носил договорной характер.

СК выявил факт противоправного влияния на итоги матча «Динамо-Молодечно» и «Могилёва» в чемпионате Беларуси

В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления. В матче победу праздновал «Могилев» – 6:5. По ходу встречи «львы» уступали сопернику 2:5, но в третьем периоде забросили сразу четыре шайбы в ворота коллектива из Молодечно.

СК выявил факт противоправного влияния на итоги матча «Динамо-Молодечно» и «Могилёва» в чемпионате Беларуси

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Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Центральным аппаратом Следственного комитета выявлен факт противоправного влияния на итог матча чемпионата Беларуси по хоккею в дивизионе «А»...
 
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