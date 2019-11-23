«Выживший». Mercedes W123 с пробегом 1,5 млн км. «Переварил - и езжу каждый день»

Источник материала: Tut.by

Если остров невезения был весь покрыт зеленью, то наш герой — Mercedes W123 — с ног до головы залит мовилем. Непрезентабельно, но эффективно, когда автомобилю уже больше почти 40 лет. Виталий, владелец этого раритета, сразу предупредил, что автомобиль у него — как есть, во всей своей 40-летней красоте.





Историческая справка Семейство W123 дебютировало на рынке в 1976 году. Выпускалось с кузовами седан, универсал, купе и седан с удлиненной колесной базой. Автомобиль имел высокий уровень пассивной безопасности благодаря прочному кузову и продуманным зонам деформации. В 1980-м году автомобиль оснастили ABS, а в 1982 году опционально стали предлагать подушку безопасности. До 1986 года было сделано 2,7 миллиона экземпляров Mercedes W123 — и это самая массовая модель в истории марки.

Mercedes — это как школьная любовь





Виталий сразу предупреждает, что его машина — далеко не выставочный экземпляр. Ему она досталась в довольно удручающем состоянии, с традиционными элементами «колхоза». Все довести до ума пока не получилось. Для проекта Виталий сейчас присматривает Mercedes W123 в изначально хорошем состоянии, а этот используется в качестве «рабочей лошадки».

— В эту машину просто влюбляешь, даже если едешь на полуразваленном экземпляре. Это странное чувство. Ощущение первой любви, ностальгии. Вот влюбился человек в девушку в школе, потом их пути разошлись. Она выскочила замуж, пропала из виду. И потом он ее встречает уже 50-летней. Она уже не так фигуриста, красота угасла. Но все равно, где-то в душе ты ее видишь другой. Так и с «мерседесом» — в молодости ты о нем мечтал, сейчас он уже поблек, но чувства к нему все равно теплятся, — рассуждает Виталий.

Сейчас у Виталия чуть ли не коллекция старых машины. И Volvo, и Mercedes. Последних уже собралось аж четыре штуки. Два из них эксплуатируются в ежедневном режиме.

— До покупки первого «мерседеса» я был любителем Volvo. Однажды шел по улице, увидел «123-й». И он мне так не понравился после моей 740-й. Весь ржавый, показалось, что из тонкого металла. Но так случилось, что я начал строить дом, нужно было много всего возить. И возникла мысль купить 123-й «универсал» в качестве рабочей лошадки. Начались поиски. Все это было больше пяти лет назад, — вспоминает Виталий.



Владелец радикально подошел к вопросу борьбы с коррозией — автомобиль «с ног до головы» обмазан антикором

Со старыми «мерседес» история такая — эту машину очень сложно купить целиком. Если автомобиль заводится — это уже 500 долларов. И во многом цена зависит от двигателя. Двухлитровые дизеля продают и по 450 долларов. 2.4 — чуть дороже. Самые желанные — 3.0 D. А потому — и самые дорогие. Минимум 700 долларов. По сути, продают не машину, а двигатель с кучей бэушных запчастей. Виталий предупреждает, что даже если найдется достойный экземпляр, в краске, с виду приличный, то достаточно просто достать коврики, и гнилая сущность вылезет наружу.

— Подвернулся вариант — мужчина отдавал 300 TD, просил за него 750 долларов. Хочу сказать, что все «123-е» имеют неадекватную цену. Вот ты отдашь за полностью гнилой «универсал» 1100 долларов? Вряд ли. А они все продаются в состоянии гнили. В нормальном состоянии, с живым кузовом — это уже от трех тысяч долларов начинаются цены. Ну две тысячи — это минимум. Я когда первый раз увидел машину, которую собрался покупать, меня просто охватил страх. У меня была старая Volvo 240, у которой под капотом ни одного жучка. А тут я вижу — там дырка, здесь дырка. Все оперение дырявое, лонжероны. А когда открыл капот… Там настоящий, простите, туалет. Я даже не выдержал и высказал владельцу — как можно было до такого состояния довести машину. Вскипел и уже хотел уходить. Но продавец предложил хотя бы завести мотор. Было холодно, но машина завелась с одного тычка. И меня поразило, что когда мотор прогрелся, он стал работать очень ровно. В итоге сошлись мы на 500 долларах, и я стал обладателем Mercedes W123 300TD, — рассказывает Виталий.

Кузова крепкие, но ржавеют страшно

На носу была зима, так что сварочные работы по кузову Виталий решил отложить до весны и поездить пока так, как есть. Только поменял ремень генератора и отдал стартер на переборку. В тот год новый владелец наездил на машине 17 тысяч км без единой поломки. Да, это не фантастический пробег, но вполне среднестатистический. Но на второй год Виталий приступил к сварочным работам. На СТО за такую работу Виталию насчитали две тысячи долларов. Это и определило дальнейшее развитие событий — владелец окончил курсы сварщиков, брал уроки у соседа. Работы по полной переварке кузова заняли восемь месяцев.

















— Кузов — это вообще болезнь всех «мерседесов». Они прочные, металл толстый, но не оцинкованный, а только обработан антикором. Плюс атомные пробеги по нашим солям. То есть сама обработка кузова очень хорошая — о весь промазан густой мастикой. И ее за это не любят варить, очень дымит. Если за машиной следить и хотя бы раз в десять лет проводить какую-то профилактику и обработку антикором, то кузов бы долго жил, — говорит Виталий.

Виталию советовали брать китайское железо на пороги, но оно в два раза тоньше оригинального. Отказался. Тем более, бэушные детали на кузов легко найти, но надо выбирать очень тщательно — все же машинам по сорок лет. Все равно где-то будет ржавчина или вмятина.

Несмотря на тщательные работы по кузову, Виталий заметил, что после зимы все равно начинают вылезать «жуки». Пока владелец решил использовать радикальный способ борьбы с этим — и промазал антикором машину буквально сверху до низу. Включая диски, бамперы и решетку радиатора.

— Я так скажу — если ты не сварщик или у тебя нет лишних пару тысяч долларов, чтобы заплатить мастерам, тогда эту машину брать не стоит категорически. Да и не каждый сервис за это возьмется, а если возьмется, то за большие деньги, — советует Виталий.

Прелести ежедневной эксплуатации

Заводится «универсал» с полпинка, пятицилиндровый мотор работает довольно мягко. Но зимой в мороз надо раза три покрутить стартером. И это при пробеге полтора миллиона! Виталий уверен, что мотор здесь не менялся, да и вряд ли в него вообще заглядывали.

Mercedes W123 отличаются фантастической надежностью. Это не легенды. Проблема только в том, что белорусские владельцы, когда эти машины появились у нас, нещадно их убивали. Плохой соляркой, нерегулярным обслуживанием и подходом «раз машина надежная, то и делать в ней ничего не нужно».





— Этой машине 38 лет, и она еще прекрасно ездит. Я на ней ездил до Бреста — 100 км/ч держит спокойно. Хотя реально ее крейсерская скорость — 80 км/ч. При «сотне» расход топлива по трассе — 10 литров, потому что коробка передач — четырехступенчатая. Да и шумно очень. Машина довольно шумная, я когда проваривал, все ковры поснимал, пока обратно не ставил. Но когда едешь на скорости 60−70 на четвертой передаче, то более-менее нормально.

Эта машина для ежедневных разъездов, путешествий в пределах Беларуси. Рыбалка, велосипеды, дача, экскурсии, концерты, фестивали — Виталий любит активный отдых.

— Езжу не только по всей стране, но и каждый день по работе, в магазин. Повседневный автомобиль, надежный, проверенный. Трехлитровый «мерседес» — нормальная по динамике машина. Современным бюджетникам не проигрывает. Уверенная тяга, мотор без турбины, атмосферный. Кстати, 300TD сзади означает не «турбодизель», как многие думают. T — это обозначение кузова «универсал», — объясняет Виталий.

Зимой машину не носит, она стабильна. Задний привод понятен и предсказуем в любых ситуациях. Рулевое управление четкое и информативное, при этом руль очень легко вращать. Но сейчас уже немного с трудом переключаются передачи, надо делать кулису. У Mercedes W123 — дисковые тормоза по кругу, останавливается машина уверенно, колеса тормозят равномерно.



С исправной подвеской старый Mercedes W123 просто несет над асфальтом

— С расходом топлива ситуация такая. Летом смешанный режим «трасса/город» — десять литров расход, но можно и в девять вписаться. Зима — это 12 литров, никак иначе. Я езжу аккуратно, не рву. Машина как-то не располагает к динамичной езде. Если очень сильно «раскочегаривать», расход до 13,5 литра доходит.

Не надо «колхозить» — запчасти есть абсолютно все

— Если с кузовом разобраться, то с дальнейшей эксплуатацией машины проблем нет. На машину есть абсолютно все, кто бы что ни говорил. Я вспоминаю ваш первый материал про «пятерку» BMW , там владелец жаловался, что нет запчастей. Так вот на «123-й», как в Греции, есть все. Новые — пожалуйста. Китай, Турция, Италия, Германия. Бэушные запчасти на разборках — сколько угодно. От дешевых до самых дорогих.

Ступичные подшипники Patron стоят 20 рублей. Виталий купил за 38 рублей более качественные. Полуоси продаются по 140 рублей, оригинальные — 500 рублей. Очень дорого стоит разве что оригинальный задний редуктор — больше 1500 рублей. Бэушный — от 60 до 90 рублей. Кстати, болезнь многих «123-х» — гул редуктора. Но опытные владельцы говорят, что он так может гудеть лет десять. Не разорвется, не разлетится. Главное, чтобы масло было. Топливный насос, коробка передач — тоже дорогие, но их крайне редко приходится менять.





— По двигателю я ничего не делал, эти агрегаты отличаются фантастической долговечностью. Мой пробежал уже полтора миллиона километров. На одометре сейчас больше 400 тысяч км, и это второй круг. Масло меняю каждые 8−9 тысяч. По родной книжке читал, что надо не через 15 тысяч, а пораньше. Поменял свечи накала, в форсунки не лазил. Советовали, но я решил не трогать. Этот тот случай, когда не надо трогать то, что работает. Проблема в том, что туда за всю жизнь никто никогда не лазил. Заломаешь форсунку — куча проблем. Пока двигатель работает хорошо — пусть работает, — убежден Виталий.

В тормозной системе пришлось поменять почти все — трубки, колодки, диски, суппорты. Причем последние пришлось заменить только из-за того, что приржавели намертво болтики «развоздушки», и прокачать тормоза было невозможно.

— Кстати, что поражает, так это качество крепежа. За исключением тех самых «развоздушек» и других совсем уж мелких деталей, у «мерседеса» откручиваются даже самые заржавленные болты.

Запчасти с «разборок» Виталий советует выбирать более тщательно — все же машины старые.

— Вот капот я купил за 10 рублей. Он был с вмятинкой размером со сливу. Поворотники — 10 рублей. Задние фонари на седан — 15 рублей. Но на универсал — новая фара 140 рублей, с «разборки» — 70 рублей. Но тоже не так дорого, правда?

Кресла у Mercedes W123 поразительного качества. За миллион километров не разваливаются, каркас очень крепкий. У Виталия с ними даже произошла забавная история. Он на даче решил с сидений снять обивку, а каркас оставил на улице. Так местные бомжи его сдали на металл — его там чуть ли не 30 кг.

— Взрослому мужику не то, что нести, поднять кресло сложно. Его когда несешь — хочется выбросить, уж очень тяжело. Была мысль поставить сиденья от «кабана» — 140-й кузов. Но у него кресла в хорошем состоянии — это 800 долларов за пару.



Одометр прошел уже половину второго круга. Пробег машины приближается к 1,5 млн км

Больше всего владельца поражает надежность Mercedes W123 в мелочах — то, чем так любят доставать очень старые машины. То одно откажет, то другое.

— Ни на одном из моих четырех «123-их» не ломался моторчик дворников или поводки. Все работает. Фантастика! Один раз перестал работать моторчик печки, так дело оказалось в оторванном проводке. Кстати, о проводке. Она во всех машинах абсолютно целая. Провода там очень толстые, хорошая изоляция. Проблем по электрике возникает минимум.

Виталий убежден — с «мерседесом» ничего не надо мудрить и уж тем более «колхозить» детали от других машин. Все есть и очень дешево.

— Мне предыдущий владелец говорит, что наклепывал клодки от «Волги». Зачем? Есть же родные за 35−40 рублей! Говорят, подходят колесные болты от Audi. Зачем, если есть родные по рублю! Пружины родные бэушные стоят 10 рублей, новые — 40 рублей. Не надо через проставки что-то «колхозить».

Эту «песню» не задушишь, не убьешь





— «Уездить» Mercedes W123 крайне сложно. Любая современная машина «ляжет» быстрее. Но я прекрасно понимаю, что сейчас по-другому машины и строят, и используют. Нет ни у кого расчета ездить 30 лет на одном авто. Я не могу сказать — люди, пересаживайтесь все на «123-й мерседес». Но если вложить в него деньги, то будете ездить долго. Что хочется сказать самое главное — у Mercedes W123 фантастическая надежность за небольшие деньги. Из того, что еще ползает по дорогам, — это зверски неубиваемый автомобиль. Если машина завелась, то ты уже точно доедешь до места назначения.

Если у вас есть автомобиль старше 30 лет, вы на нем ездите каждый день и хотите рассказать об опыте эксплуатации, пишите на auto@tutby.com или pavel. murashka@tutby.com

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com