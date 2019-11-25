10 лет побед: Лукашенко вручил медали национальной сборной по гребле

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил самую успешную белорусскую сборную десятилетия. Национальную команду по гребле на байдарках и каноэ приняли во Дворце Независимости республики. На церемонии побывала корреспондент «МИР 24» Дарья Хорькова.

Награды из рук белорусского лидера сегодня получили почти тридцать человек . Есть за что: национальная сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ сначала успешно выступила на Европейских играх, а потом победила в общекомандном зачете на чемпионате мира в Венгрии.

«Я думал, что может вы раньше на пик вышли, а тут уже сбавили обороты, к Олимпиаде готовитесь. Смотрю – нет. Это большая радость и большое счастье, когда твои спортсмены побеждают», – сказал Лукашенко.

Белорусские байдарочники и каноисты уже как десять лет стабильно показывают хороший результат. Особо президент отметил спортсменок Марину Литвинчук и Ольгу Худенко. На недавнем мировом турнире они дважды становились первыми.

«Всегда были и поражения, и победы. Поражения даже больше закаливали, предавали больше сил и мотивации, потому что это наша жизнь», – поделилась многократная чемпионка мира в гребле на байдарках Марина Литвинчук.

Без такой самоотверженности добиться побед в большом спорте невозможно, уверен Александр Лукашенко.

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«Тот же хоккей, футбол, где нам хотелось бы, чтобы было как у вас, - это сегодня не соревнование, даже не битва. Это война. Потому что спорт стал политикой», – добавил президент.

После награждения во Дворце Независимости спортсменов пригласили на банкет. Меню исключительно спортивное - из десертов только сухофрукты и шоколад без сахара, ведь уже идет подготовка к летней Олимпиаде в Токио.

«К этой битве нужно созреть. Туда надо поехать не участником и не спортсменом, а воином, бойцом. Можно выиграть пять и десять раз чемпионат мира, но не выиграть эту психологическую гонку» – отметил главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович.

Если из Токио байдарочники и каноисты привезут медали, на родине это оценят.

«Соревноваться надо за победу. А после победы приходи и требуй, что ты считаешь нужным: и деньги, и квартиры, и земельные участки, и прочее. Если нет результата, что можно сказать людям?» – сказал Лукашенко.

А еще президент обратился к чемпионам: у каждого большого спортсмена должно быть хотя бы несколько сильных учеников, чтобы было кому передать эстафету.

Напомним, недавно команда вернулась со сборов в Турции, а в начале декабря улетает на тренировки в Португалию.