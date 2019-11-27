Жителям Курасовщины рассказали о сносе старых домов. Они вызвали милицию, МЧС и скорую помощь

Источник материала: Tut.by

В администрации Октябрьского района презентовали корректировки проекта детального планирования жилой застройки района Курасовщина в границах улиц Брестская, Кижеватова и поймы реки Лошицы. Главный архитектор проекта рассказала, как изменится эта территория и что построят вместо 62 усадеб и 15 двухэтажных многоквартирных домов, приговоренных к сносу. Обсуждение было жарким, а к концу мероприятия в администрацию прибыли наряд милиции, сотрудник МЧС и бригада скорой помощи.





«Презентацию повторим завтра»

Презентация сегодня могла не состояться — зал, в котором ее проводили, был явно мал для десятков людей, которые пришли на мероприятие. К намеченному времени они уже толпились в коридоре — все сидячие и стоячие места в помещении, где была назначена встреча с архитектором проекта и представителями администрации, были заняты.

— Нужно переносить презентацию, найдите нормальный актовый зал! — возмущались люди в коридоре. — Мы здесь ничего не видим и не слышим! Организуйте все как положено!

Заместитель главы администрации Октябрьского района Павел Тома в ответ на возмущение собравшихся заявил, что они не рассчитывали, что на презентацию ПДП придет такое количество людей, и предложил провести повторную презентацию завтра в актовом зале школы № 1 — для тех, кто не поместился в зале.





Те, кто занял заранее места, оказались готовы потерпеть и послушать. Люди, недовольные такой организацией встречи, ушли. Впрочем, раздраженных людей в зале все равно осталось много — представителю администрации приходилось почти кричать, чтобы быть услышанным среди окружающей его толпы. В итоге он призвал послушать главного архитектора проекта и включил видеопрезентацию — «ноу-хау» Октябрьского района повторили .





Голос из динамиков рассказал о перспективах района. Слайды на экранах с планами и картами тоже были, но их могли наблюдать только люди под ними. Многие в зале визуальную часть презентации градостроителей пропустили — экраны небольшие, и что конкретно на них показывают, могли понять лишь те, кто стоял с ними рядом. Судя по крикам из зала «сделайте громче», доклад архитектора в записи тоже услышали не все. На что был дан совет — все эти материалы есть на сайте администрации. А еще можно будет сходить на повтор презентации.

Что снесут, а что построят

В конце доклада главный архитектор уточнила, что это была презентация корректировок старого ПДП, по которому должны были снести гораздо больше домов частного сектора.





После корректировки под снос попадают 15 двухэтажных домов по улице Кижеватова. Вместо них вдоль этой городской магистрали планируют возвести кварталы высокоплотной жилой застройки. Участки нового освоения вдоль Кижеватова не включены в первую очередь реализации проекта, так их необходимо увязать с проектными решениями примыкающей территории «Минск-Мира». Еще один квартал с высокоплотной многоэтажной застройкой появится вдоль улицы Проектируемая № 1 (3-е городское кольцо) в районе 3-го переулка Зубачева.



Фото: okt.minsk.gov.by

В усадебных кварталах, застроенных преимущественно капитальными жилыми домами, предусматривается реконструкция с доведением застройки до нормативных параметров, соответствующих усадебной среднеплотной застройке городского типа.

Для реализации проектных решений предусмотрен снос жилищного фонда. Общее количество сносимых усадебных домов — 62.

На свободных от застройки и неэффективно используемых территориях (речь идет об участках, занятых под огороды в пойме реки Лошицы) должна появиться новая коттеджная застройка. Территорию поделят на участки и выставят на аукцион. Объем усадебного фонда увеличится с 63,9 тысячи м2 до 80,2 тысячи м2.

С ростом населения района проект предусматривает создание инфраструктуры — появится школа с бассейном и детский сад. Строительство поликлиники не планируется, зато в ПДП есть место под строительство объекта лечебно-оздоровительного назначения.





На территории района есть еще и действующее кладбище — его планируется закрыть.

Согласно новым корректировкам ПДП, население района вырастет в два раза — с 4,7 тысячи до 9,4 тысячи человек, жилой фонд увеличится со 113,3 тысячи м2 до 256,6 тысячи м2.

То, что собравшиеся не услышали в видеопрезентации, объяснил архитектор проекта. Впрочем, на самые главные вопросы ответов они не дождались.

— Когда сносить будут? — интересовались люди.

— Этого мы сказать не можем, — отвечал им представитель администрации. — Проект еще не утвержден, на этот участок инвестора нет.





Люди предложили проголосовать за отмену ПДП, но им ответили, что это не голосование, а обсуждение. Павел Тома напомнил, что все замечания по проекту можно оставить в специальном журнале или на сайте администрации. Но люди все равно пустили по рядам листы для сбора подписей против нового ПДП.

«Кто милицию вызывал?»

— Если снесут мой дом, есть ли возможность остаться жить в этом районе? — люди перешли к самым болезненной теме — компенсациям за снос.

Павел Тома объяснил, что владельцы усадьб, которые подлежат сносу, могут рассчитывать на компенсацию, установленную указом № 58. И уточнил, что можно будет получить равноценную по метражу квартиру в пределах Минска или выбрать денежную компенсацию. Остаться жить в этом же районе можно — нужно купить квартиру в планируемой новостройке. Он добавил, что на вопросы реализации жилищного права «ответим после утверждения ПДП».



Через полтора часа заседания в администрацию прибыл наряд милиции, бригада скорой помощи и сотрудник МЧС. Они рассказали, что им позвонил один и тот же человек и сообщил, что в кабинете № 205 кому-то стало плохо и есть опасность давки.

Но к этому времени в зале стало просторнее и даже появились свободные места, поэтому презентацию прибывшие работники МВД, МЧС и Минздрава решили не останавливать.

Для тех, кто не попал на презентацию сегодня, ее обещали повторить 28 ноября 2019 года, в 18.00, в школе № 1 по улице Чкалова, 3А.