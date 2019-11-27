Заслуженная скидка. Какие льготы есть у военных пенсионеров?

Источник материала: Аргументы и факты

ПРАВА И ГАРАНТИИ

Прежде всего стоит отметить, что бонусы и скидки для ветеранов Вооруженных Сил и военных пенсионеров определяются несколькими основными законодательными актами. В частности, это Закон Республики Беларусь от 17.04.1992 г. №1594-XII (ред. от 11.05.2018 г.) «О ветеранах» и Закон Республики Беларусь от 14.06.2007 г. №239-З (ред. от 09.01.2017 г.) «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан».

Согласно ст. 6 Закона «О ветеранах» ветеранами Вооруженных Сил являются офицеры, прапорщики, военнослужащие сверхсрочной службы и военнослужащие, проходившие службу по контракту, уволенные в запас (отставку) из Вооруженных Сил СССР или Вооруженных Сил Республики Беларусь, а также Комитета государственной безопасности СССР или Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, пограничных войск и органов пограничной службы Республики Беларусь, внутренних и железнодорожных войск, транспортных войск, войск гражданской обороны, воинских формирований министерств и других республиканских органов государственного управления, в которых предусмотрена воинская служба и которые созданы в соответствии с законодательством СССР или законодательством Республики Беларусь, прослужившие 25 лет и более в календарном исчислении.

По информации Минобороны со ссылкой на указанный закон, социальная защита ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войн, – это система гарантированных государством экономических, организационных и правовых мер, включая предоставление им государственных социальных льгот, прав и гарантий, по повышению уровня пенсионного обеспечения, налогообложению; медобслуживанию в госорганизациях здравоохранения, санаторно-курортному лечению и оздоровлению, обеспечению лекарственными средствами, техническими средствами соцреабилитации; получению, приобретению и строительству жилых помещений, плате за пользование жилыми помещениями, плате за техобслуживание, техобслуживание лифта и коммунальные услуги; оплате проезда на пассажирском транспорте; торговому, бытовому и социальному обслуживанию, услугам организаций связи и другим видам услуг.

НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Cледует подчеркнуть, что существенные льготы часто распространяются только на тех бывших военнослужащих, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей, кроме случаев, когда инвалидность наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства. Для остальных военных пенсионеров и ветеранов Вооруженных Сил привилегий не так много. Право на льготы индивидуальное и не распространяется на всех подряд.

По Закону от 14.06.2007 г. №239-З (ред. от 09.01.2017 г.) «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан» военные пенсионеры при соблюдении ряда условий частично или полностью освобождаются от коммунальных платежей, имеют право на бесплатное санаторно-курортное оздоровление, льготы по лекарственному обеспечению, по обеспечению техническими средствами соцреабилитации, по проезду на пассажирском транспорте, по плате за установку квартирных телефонов, по плате за пользование квартирным телефоном и за почтовые отправления и т. д.



Меры соцзащиты. Какие льготы существуют для обычных пенсионеров Подробнее

БОНУСОВ СТАЛО МЕНЬШЕ

Но, опять же, в основном эти льготы распространяются на неработающих граждан, или пенсионеров, или уволенных в запас/отставку из числа военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы.

Для остальных категорий военных пенсионеров бонусы не такие существенные. Стоит отметить, что в 1990-х годах на скидки могли рассчитывать большее количество военных пенсионеров и ветеранов Вооруженных Сил, однако с течением времени некоторые из льгот были упразднены. Более подробную информацию о том, какие льготы остались у военных пенсионеров и каким категориям граждан они положены, можно узнать, ознакомившись с текстами указанных законодательных актов на ресурсе etalonline.by, а также в военкомате.