ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ВАДА открыло дела по употреблению допинга в отношении россиян: 41 штангиста, двух представителей таэквондо, борца и каноиста

03.12.2019 14:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проверило аутентичные неискаженные данные московской лаборатории и открыло дела по употреблению допинга в отношении 41 тяжелоатлета, двух тхэквондистов, одного борца и одного каноиста из России.





Об этом говорится в отчете соответствия организации.

Пробы на допинг у россиян брались с 2012 по 2015 год. Под подозрением находятся 298 человек, но по многим информация искажена, так что пока рассматриваются дела только по 153 спортсменам.

Информация о нарушениях, совершенных тяжелоатлетами, направлена Международную федерацию тяжелой атлетики (IWF). Уже известны имена 12 тяжелоатлетов из 41.

Среди них титулованные Руслан Албегов, Дмитрий Лапиков, Адам Малигов и другие. IWF ранее временно отстранила их от участия в соревнованиях.
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проверило аутентичные неискаженные данные московской лаборатории и открыло дела по употреблению допинга в отношении 41...
 
Новости дня
Новости разные
 
Решили помериться силами. Ролик с поединком кенгуру набрал тысячи просмотров в соцсетях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика