ВАДА открыло дела по употреблению допинга в отношении россиян: 41 штангиста, двух представителей таэквондо, борца и каноиста

















Об этом говорится в отчете соответствия организации.





Пробы на допинг у россиян брались с 2012 по 2015 год. Под подозрением находятся 298 человек, но по многим информация искажена, так что пока рассматриваются дела только по 153 спортсменам.





Информация о нарушениях, совершенных тяжелоатлетами, направлена Международную федерацию тяжелой атлетики (IWF). Уже известны имена 12 тяжелоатлетов из 41.





Среди них титулованные Руслан Албегов, Дмитрий Лапиков, Адам Малигов и другие. IWF ранее временно отстранила их от участия в соревнованиях.



