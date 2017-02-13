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Лукашенко заявил о необходимости вновь пересмотреть Конституцию
14.02.2017 13:17 — Новости Политики | БДГ
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время интервью главному редактору газеты "Народная воля" Иосифу Середичу заявил о необходимости пересмотреть ряд статей Конституции.
«Я высказал свою мысль, что "вертикаль" как форма управления государством требует коренного реформирования. В свою очередь Александр Лукашенко обратил внимание на то, что наступило время пересмотра некоторых статей Конституции», - рассказал Иосиф Середич подробности беседы в своей колонке в сегодняшнем выпуске «Народной воли».
Принятая в 1994 году Конституция Беларуси уже дважды претерпевала изменения. Сначала в 1996 году были расширены полномочия президента и закреплен второй государственный язык, а затем в 2004 году первому и до сих единственному президенту было разрешено баллотироваться неограниченное число раз.
Лукашенко об очередной возможности изменения Конституции заявил еще 8 октября 2016 года. А 24 ноября его идею развила провластная Либерально-демократическая партия, которая
Примечательно, что 28 ноября, во время официального визита в Азербайджан, глава Беларуси
Возможности очередного конституционного референдума
Примечательно, что именно к предполагаемой дате нового референдума о возможном продлении президентского срока Александр Лукашенко
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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время интервью главному редактору газеты "Народная воля" Иосифу Середичу заявил о необходимости пересмотреть ряд...
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