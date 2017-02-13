Президент Беларуси Александр Лукашенко во время интервью главному редактору газеты "Народная воля" Иосифу Середичу заявил о необходимости пересмотреть ряд статей Конституции.

«Я высказал свою мысль, что "вертикаль" как форма управления государством требует коренного реформирования. В свою очередь Александр Лукашенко обратил внимание на то, что наступило время пересмотра некоторых статей Конституции», - рассказал Иосиф Середич подробности беседы в своей колонке в сегодняшнем выпуске «Народной воли».

Принятая в 1994 году Конституция Беларуси уже дважды претерпевала изменения. Сначала в 1996 году были расширены полномочия президента и закреплен второй государственный язык, а затем в 2004 году первому и до сих единственному президенту было разрешено баллотироваться неограниченное число раз.

Лукашенко об очередной возможности изменения Конституции заявил еще 8 октября 2016 года. А 24 ноября его идею развила провластная Либерально-демократическая партия, которая предложила провести республиканский референдум , совместив его с меcтными выборами 2018 года, и увеличить среди прочего срок президентских полномочий с нынешних 5 до 7 лет, а срок полномочий депутатов и сенаторов – с 4 до 5 лет.

Примечательно, что 28 ноября, во время официального визита в Азербайджан, глава Беларуси поздравил азербайджанского коллегу с поддержкой гражданами Азербайджана предложенных конституционных изменений, связанных с увеличением президентского срока до семи лет.

Возможности очередного конституционного референдума не исключила и глава ЦИК Лидия Ермошина, «если на то будет воля главы государства». А 20 января 2017 года председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, отметил, что если возникнет такая необходимость, то в Конституцию будут внесены изменения .