МИНСК, 16 фев — Sputnik. ПАО "Газпром" убрал из повестки заседания совета директоров компании пункт о прекращении участия в белорусской фирме "Газпром трансгаз Запад", говорится в сообщении "Газпрома".

Ранее сообщалось, что совет директоров "Газпрома" 27 февраля планирует рассмотреть вопрос о прекращении участия в белорусском дочернем предприятии. Позже этот пункт был удален из повестки.

"Газпром трансгаз Запад" был создан в 2010 году как "дочка" российского "Газпрома".

В четверг вице-премьер Беларуси Владимир Семашко сообщил, что Минск и Москва согласовали протокол по нефти и газу. По его словам, документ был завизирован еще в минувшую пятницу, сейчас он находится на рассмотрении российского руководства. Семашко выразил надежду, что на следующей неделе протокол будет обнародован.

Нефтегазовый спор между странами длится с начала прошлого года: тогда в Минске заявили, что цена российского газа для республики является несправедливой. Россия в ответ снизила беспошлинные поставки нефти в Беларусь, увязав данное решение с недоплатой за газ и недопоставками в РФ нефтепродуктов. По информации российской стороны, Беларусь задолжала РФ за газ 550 миллионов долларов США.