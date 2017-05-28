Повестку заседания Совета глав государств СНГ обсудят в Минске

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Постпреды стран СНГ обсудят вопросы, которые будут вынесены на заседания Совета министров иностранных дел и Совета глав государств Содружества, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе Исполкома СНГ.



© Sputnik / Виктор Толочко Заседание ВГС Союзного государства России и Беларуси пройдет 30 июня

Очередное заседание Совета постпредов стран Содружества пройдет 30 мая в Минске.

"Всего в Минске 30 мая планируется рассмотреть 7 вопросов, в числе которых — повестки дня заседаний СГГ и СМИД, но основным будет подведение итогов заседания Совета глав правительств СНГ", — сообщили в пресс-службе.

Там напомнили, что заседание СГП прошло 26 мая в Казани. Главы правительств рассматривали вопросы экономического взаимодействия стран Содружества, обеспечения транспортной безопасности, использования атомной энергии в мирных целях.

В заседании постпредов СНГ, которое начнется в 11.00 в Минске 30 мая примет участие председатель Исполкома Содружества Сергей Лебедев, уточнили в штаб-квартире.