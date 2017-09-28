Александр Лукашенко во время рабочей поездки

29 сентября, Клецкий район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил активизировать усилия на завершающем этапе осенних полевых работ. Соответствующие поручения он дал сегодня во время рабочей поездки в Клецкий район Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо ускоряться и снова мобилизовывать людей. Мы же не знаем, какая будет погода, - сказал глава государства. - Через две недели этой напряженки уже не будет".

Александр Лукашенко отметил, что, возможно, сельчане в определенной степени самоуспокоились после завершения уборки зерновых культур. Вместе с тем в ближайшие дни аграриям еще предстоит выполнить большой объем работ, в том числе по завершению сева озимых, уборке овощей, кукурузы. Особую обеспокоенность белорусский лидер высказал в связи с темпами работ по уборке кукурузы на силос.

Что касается сева озимых, Президенту доложили, что соответствующие работы по стране будут в основном завершены к 4 октября. Однако еще остаются большие незасеянные площади в Витебской области. Александр Лукашенко в связи с этим обратил внимание на важность соблюдения агротехнических сроков. "Не получается ли, что мы сеем ради того, чтобы посеять - план наметили, и хоть в декабре, - заметил он. - Любыми судьбами в Витебской области надо посеять на этой неделе".

В Клецком районе глава государства посетил сельхозпредприятие ОАО "Кухчицы", где ему доложили о социально-экономическом развитии этого сельхозпредприятия и Клецкого района в целом, об итогах уборки зерновых и ходе осенних полевых работ, заготовке кормов в регионе и в Беларуси в целом.

Александр Лукашенко поинтересовался, как выполняются данные ранее поручения по строительству сенажных траншей. Главе государства доложили, что соответствующие работы ведутся активно и уже в 2018 году во всех регионах страны задание будет выполнено. Речь шла также в целом об обеспечении сохранности урожая овощей и плодов. "Надо сделать эти хранилища капитально, на всю жизнь", - заметил Президент.

Александр Лукашенко осмотрел картофелехранилище, где ему доложили о выполнении поручений по обеспечению хранения картофеля и плодоовощной продукции. Там же он ознакомился с технологией закладки зерна кукурузы в полимерный рукав.

Глава государства обратил внимание на вопрос ценообразования на сельхозпродукцию и подчеркнул важность того, чтобы цены в рознице были адекватными, а посредники и перекупщики не наживались на труде сельчан.

В ОАО "Кухчицы" Президент также ознакомился с уборкой сахарной свеклы. Ему доложили о работе отечественных селекционеров и опыте использования различных сортов этой культуры. Семена сахарной свеклы в Беларусь поставляются из Италии и Сербии, где их получают при участии белорусских специалистов. Однако имеющихся там участков недостаточно для обеспечения семенами под полную потребность. Президент поручил обсудить этот вопрос с партнерами и решить его.-0-