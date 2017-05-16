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Почти 2 тыс. жителей Брестской области будут призваны на службу в армии в мае

17.05.2017 12:32 — Новости регионов | БелТА  
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17 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Почти 2 тыс. жителей Брестской области во время весеннего призыва будут направлены на срочную службу и службу в резерве, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист идеологической работы и социальной защиты областного военного комиссариата Александр Самойлов.

Отправка молодого пополнения началась с 15 мая. Более 400 новобранцев уже прибыли в расположение своих воинских частей и соединений. В целом на срочную службу поступят около 1,8 тыс. жителей Брестской области, еще примерно 140 человек призовут в резерв. Ежедневно в областном призывном пункте с напутственным словом к будущим воинам обращаются ветераны Вооруженных Сил, представители общественных организаций, священнослужители.

"Престиж военной службы повышается. Армия дисциплинирует, закаляет, воспитывает чувство товарищества - эти качества нужны для работы в коллективе. Большинство молодых людей будут нести службу внутри региона, остальных направят в столицу, Минскую и Гродненскую области. Служить парни будут практически во всех родах войск - сухопутных, внутренних, ПВО и ВВС, сил специальных операций, частях пограничного комитета", - рассказал Александр Самойлов.

По его словам, среди молодежи особой популярностью пользуются элитные войска. В первую очередь юноши хотели бы служить в частях погранкомитета и сил спецопераций. Призывная комиссия прислушивается к пожеланиям новобранцев, при этом специалисты учитывают состояние здоровья, морально-волевые качества, характеристики с места учебы и работы претендентов.

Весенняя призывная кампания продлится до 30 мая. Уже 10 июня молодое пополнение примет присягу. Воины Брестского гарнизона по традиции дадут клятву верности белорусскому народу у плит некрополя в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой".-0-

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Теги: Брест
 
 
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Отправка молодого пополнения началась с 15 мая. Более 400 новобранцев уже прибыли в расположение своих воинских частей и соединений.

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