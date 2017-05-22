23 мая, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Хозяйства Гомельской области приступили к заготовке травянистых кормов, сообщил БЕЛТА заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Иван Сидоренко.

По состоянию на 23 мая, первый укос трав в регионе проведен на площади 2,2 тыс. га, что составляет 1,8% к плану. Запасы кормов начали создавать сельскохозяйственные организации 17 из 21 района области. Скошенные травы пошли на заготовку сена - 775 т, или 0,3% к плану, а также сенажа - 9 тыс. т, что составляет 0,7% к плану. "На этой неделе в работу включатся хозяйства всей области и начнется массовая уборка трав", - рассказал Иван Сидоренко.

По оценкам специалистов, холодные погодные условия нынешней весны негативно сказались на развитии многолетних трав. Их урожай пока планируется ниже прошлогоднего. В целом продуктивность первого укоса, который необходимо провести на 124 тыс. га, будет определять наличие влаги и температура воздуха - главных факторов, влияющих на вегетацию растений. "Будет у нас еще второй укос, кроме того, уже посеяно почти 50 тыс. га однолетних трав, которые, надеемся, помогут пополнить запасы кормов на холодное время года", - отметил специалист.

Начало заготовки кормов совпало с окончанием посевных работ в регионе. На сегодняшний день главная кормовая культура области - кукуруза - посеяна на площади 299 тыс. га, что составляет 99% к плану. Незасеянными остаются лишь участки с переувлажненными землями, а также некоторые поля, на которых будут возделываться картофель и поздние яровые - гречиха и просо. "Поэтому хозяйства смогут сейчас без ущерба для производственных процессов задействовать на уборке трав ту часть техники и механизаторов, которые были заняты на посевной", - добавил Иван Сидоренко.-0-