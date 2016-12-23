У Жени очень редкое генетическое заболевание — туберозный склероз, симптоматическая эпилепсия с частыми генерализованными приступами. До мая этого года малышу помогал дорогостоящий французский препарат. Однако в конце весны приступы не просто вернулись, а стали все чаще и сильнее, пишет «Брестская газета».



Фото: Брестская газета

Компьютерная томография показала в головном мозге Жени множество образований. Вердикт врачей — срочная операция.

В Беларуси пациенту с таким диагнозом врачи помочь не могут. В поисках спасения сына семья Беласик еще в начале прошлого года вышла на московского врача-невролога Марину Дорофееву, которая является узкопрофильным специалистом по лечению туберозного склероза. Именно Марина Юрьевна назначила препарат, который дал Жене возможность жить без приступов и развиваться, а родителям — надежду на то, что худшее уже позади. Теперь, когда эффективное лекарство перестало помогать мальчику, специалист предложила радикальный вариант борьбы с болезнью. Но делать операцию надо срочно: образования в мозге очень быстро затвердевают, промедление чревато осложнениями для малыша. А семье Беласик самой не под силу так быстро собрать необходимую для лечения в Москве сумму.

Стоимость двухэтапного оперативного вмешательства — около 45 тыс. долларов. Первый этап включает в себя изготовление специального медицинского материала, который будет сделан специально для Жени Беласика. Его стоимость — 1млн 231 тыс. 221 российский рубль, или более 20 тыс. долларов по нынешнему курсу. Эти деньги нужно перечислить очень срочно — до 6 января 2017 года. Процесс изготовления занимает 4-6 недель. Как только материал будет готов, Женю положат в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу на операцию. Родителям озвучили предварительную цену за все лечение — примерно 45 тыс. долларов. На сегодняшний день семье своими силами удалось собрать около 8 тысяч долларов.



Фото: Брестская газета

Поиск средств активно продолжается: родители и подключившиеся к ним неравнодушные люди пишут письма о помощи в специализированные фонды, распространяют информацию с просьбами о помощи в соцсетях. Выставлен на продажу дом, принадлежащий дедушке и бабушке Жени. Надежда есть. Однако родные мальчика боятся, что не успеют собрать эти $ 20 тысяч с лишним к 6 января. Но мы знаем: если каждый, кто прочитает о сборе средств для Жени Беласика откликнется, все получится.

5 января у Жени день рождения — ему исполнится 3 года. Больше всего на свете любящие мальчика люди хотели бы подарить ему в этот день очень дорогой подарок — возможность победить болезнь, расти и развиваться, как другие дети. Поможем этой мечте осуществиться! Не бойтесь, что ваше пожертвование слишком маленькое — каждая копейка, каждый рубль приближают Женю Беласика к выздоровлению.

Более подробная информация о Жене Беласике на его странице .





Самый простой способ помочь мальчику — пополнить счет мобильного телефона МТС +37529−224−74−78. Для связи этот номер не используется, он привязан к благотворительным счетам ОАО «Беларусбанк». Зарегистрирован на дедушку, Леонова Виктора Михайловича. Благотворительные счета открыты в филиале 100 «Беларусбанк» — г. Брест, ул. Московская, 202; УНП 200 246 676; МФО 150 501 246: — белорусские рубли — транзитный счет 3 819 382 124 630 на благотворительный счет 000107 в отделении 100/186, бессрочный; — российские рубли — транзитный счет 3 819 382 104 878 на благотворительный счет 000073 в отделении 100/186, бессрочный; — доллары США — транзитный счет 3 819 382 104 878 на благотворительный счет 000161 в отделении 100/186, бессрочный; — евро — транзитный счет 3 819 382 104 878 на благотворительный счет 00069 в отделении 100/186, бессрочный; Назначение платежа — для сбора средств на обследование и операцию сына Беласика Евгения Александровича. Счета открыты на имя мамы Беласик Елены Викторовны. Возможен перевод на карту Master Card «Белгазпромбанк» № 5299 2289 9050 9172 срок до 08/18 на имя Беласик Елена (мама) или перевод на карту Белкарт «Белагропромбанк» № 9112 1100 1932 5086 срок действия 08/19 на имя Беласик Александр (папа). Адрес почтового перевода: 225001, Брестская обл., Брестский район, деревня Черни ул. Пионерская, 10а, кв.25 Беласик Елена Викторовна (мама)