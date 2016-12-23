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Двухлетнему Жене Беласику из Брестского района срочно нужна помощь
23.12.2016 19:51 — Новости Общества | Tut.by
У Жени очень редкое генетическое заболевание — туберозный склероз, симптоматическая эпилепсия с частыми генерализованными приступами. До мая этого года малышу помогал дорогостоящий французский препарат. Однако в конце весны приступы не просто вернулись, а стали все чаще и сильнее,
Компьютерная томография показала в головном мозге Жени множество образований. Вердикт врачей — срочная операция.
В Беларуси пациенту с таким диагнозом врачи помочь не могут. В поисках спасения сына семья Беласик еще в начале прошлого года вышла на московского врача-невролога Марину Дорофееву, которая является узкопрофильным специалистом по лечению туберозного склероза. Именно Марина Юрьевна назначила препарат, который дал Жене возможность жить без приступов и развиваться, а родителям — надежду на то, что худшее уже позади. Теперь, когда эффективное лекарство перестало помогать мальчику, специалист предложила радикальный вариант борьбы с болезнью. Но делать операцию надо срочно: образования в мозге очень быстро затвердевают, промедление чревато осложнениями для малыша. А семье Беласик самой не под силу так быстро собрать необходимую для лечения в Москве сумму.
Стоимость двухэтапного оперативного вмешательства — около 45 тыс. долларов. Первый этап включает в себя изготовление специального медицинского материала, который будет сделан специально для Жени Беласика. Его стоимость — 1млн 231 тыс. 221 российский рубль, или более 20 тыс. долларов по нынешнему курсу. Эти деньги нужно перечислить очень срочно — до 6 января 2017 года. Процесс изготовления занимает 4-6 недель. Как только материал будет готов, Женю положат в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу на операцию. Родителям озвучили предварительную цену за все лечение — примерно 45 тыс. долларов. На сегодняшний день семье своими силами удалось собрать около 8 тысяч долларов.
Поиск средств активно продолжается: родители и подключившиеся к ним неравнодушные люди пишут письма о помощи в специализированные фонды, распространяют информацию с просьбами о помощи в соцсетях. Выставлен на продажу дом, принадлежащий дедушке и бабушке Жени. Надежда есть. Однако родные мальчика боятся, что не успеют собрать эти $ 20 тысяч с лишним к 6 января. Но мы знаем: если каждый, кто прочитает о сборе средств для Жени Беласика откликнется, все получится.
5 января у Жени день рождения — ему исполнится 3 года. Больше всего на свете любящие мальчика люди хотели бы подарить ему в этот день очень дорогой подарок — возможность победить болезнь, расти и развиваться, как другие дети. Поможем этой мечте осуществиться! Не бойтесь, что ваше пожертвование слишком маленькое — каждая копейка, каждый рубль приближают Женю Беласика к выздоровлению.
Более подробная информация о Жене Беласике
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У Жени очень редкое генетическое заболевание - туберозный склероз, симптоматическая эпилепсия с частыми генерализованными приступами.
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