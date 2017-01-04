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В Витебской области маршутка с пассажирами столкнулась с негабаритным грузом, один человек погиб
05.01.2017 11:24 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 5 января. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 5 января на дороге Лепель — Полоцк — граница РФ.
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Минск, 5 января. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 5 января на дороге Лепель — Полоцк — граница РФ. Как сообщил БелаПАН...
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