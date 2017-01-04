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В Витебской области маршутка с пассажирами столкнулась с негабаритным грузом, один человек погиб

05.01.2017 11:24 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 5 января. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 5 января на дороге Лепель — Полоцк — граница РФ.

Как сообщил БелаПАН временно исполняющий обязанности начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц, около 7.00 маршрутное такси Полоцк — Минск столкнулось с "МАЗом", который по встречной полосе перевозил бульдозер. Маршрутка врезалась в него левой стороной. По предварительной информации, в ней находилось 15 пассажиров. Они доставлены в Ушачскую районную больницу, по дороге один из пострадавших скончался.

Водителя маршрутного такси деблокировали спасатели, он также доставлен в больницу.

По словам Казючица, на месте аварии работают сотрудники Ушачского РОВД, привлечена группа Следственного комитета из Витебска.
Алексей Александров, БелаПАН.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Минск, 5 января. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 5 января на дороге Лепель — Полоцк — граница РФ. Как сообщил БелаПАН...

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