Минск, 5 января. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 5 января на дороге Лепель — Полоцк — граница РФ.



Как сообщил БелаПАН временно исполняющий обязанности начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц, около 7.00 маршрутное такси Полоцк — Минск столкнулось с "МАЗом", который по встречной полосе перевозил бульдозер. Маршрутка врезалась в него левой стороной. По предварительной информации, в ней находилось 15 пассажиров. Они доставлены в Ушачскую районную больницу, по дороге один из пострадавших скончался.



Водителя маршрутного такси деблокировали спасатели, он также доставлен в больницу.



По словам Казючица, на месте аварии работают сотрудники Ушачского РОВД, привлечена группа Следственного комитета из Витебска.

Алексей Александров, БелаПАН.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Витебской области маршутка с пассажирами столкнулась с негабаритным грузом, один человек погиб Минск, 5 января. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 5 января на дороге Лепель — Полоцк — граница РФ. Как сообщил БелаПАН...